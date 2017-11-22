 
TOP 10

1 "Военный переворот" в ЛНР: вооруженные люди заблокировали центр Луганска

2 В Ницце задержали российского сенатора Керимова

3 Мугабе покинул пост президента Зимбабве после 37 лет правления

4 Вымогатели терроризируют пенсионерку, выигравшую в лотерею 506 млн рублей

5 Итальянский журналист: в людей на Майдане стреляли грузинские снайперы

6 «Спартак» упустил на последней минуте победу над «Марибором» в матче ЛЧ

7 В Чили сняли на видео, как прохожий поймал упавшую с 10 этажа женщину

8 Под Одессой сатанисты из Турции заживо сожгли человека

9 "У меня есть сотня историй": Натали Портман рассказала о домогательствах в свой адрес

10 Финалистка "Битвы экстресенсов" назвала причины разлада в семье Джигарханяна

Новости наших партнеров

Парень, победивший 10 лет назад в шоу «Самый Большой Неудачник», стал настоящим красавцем

21.11.2017 20:43
Рейтинг 9.8

Многие из нас могут его ненавидеть, но на самом деле на данный момент телевидение является одним из лучших и доступных развлечений. И в основном из-за отчаявшихся людей, которые хотят сделать что-то такое, что могло бы их сделать знаменитыми, при этом иногда телевидение действительно меняет некоторых людей в лучшую сторону.

Десять лет назад австралиец Сэм Руан стал победителем в одном из сезонов реалити-шоу «The Biggest Loser» («Самый Большой Неудачник»), в соревновании, в котором участвуют люди с ожирением или избыточным весом, которые пытаются похудеть за денежный приз, конкурируя друг с другом.

Десять лет назад австралиец Сэм Руан стал победителем в одном из сезонов реалити-шоу «The Biggest Loser» («Самый Большой Неудачник»), в соревновании, в котором участвуют люди с ожирением или избыточным весом, которые пытаются похудеть за денежный приз, конкурируя друг с другом.

При начальном весе в 154 кг, когда он только попал на шоу, ему не только удалось сбросить 71 кг, но и оставаться в нормальном весе на протяжении всех этих последних 10 лет.

При начальном весе в 154 кг, когда он только попал на шоу, ему не только удалось сбросить 71 кг, но и оставаться в нормальном весе на протяжении всех этих последних 10 лет.

Недавно же Сэм, работающий пожарным, залил на свой Facebook аккаунт фотографию «До и После», в которой он показал себя в теле и теперешнего.

Недавно же Сэм, работающий пожарным, залил на свой Facebook аккаунт фотографию «До и После», в которой он показал себя в теле и теперешнего.

Он написал:
«Не был уверен стоит ли делать этот пост. Тем не мене, 10 лет — это дата. Так много всего произошло — хорошего, плохого, всякого. Подъёмы и падения. Всё, что я знаю, это то, что меня окружает несколько удивительных людей, и я, безусловно, за это признателен.»

Он написал: «Не был уверен стоит ли делать этот пост. Тем не мене, 10 лет — это дата. Так много всего произошло — хорошего, плохого, всякого. Подъёмы и падения. Всё, что я знаю, это то, что меня окружает несколько удивительных людей, и я, безусловно, за это признателен.»

Сэм залил снимок себя самого в день, когда он впервые появился на шоу в возрасте 19 лет. Рядом же он сопоставил снимку 10-летней давности недавно сделанное фото, на котором он выглядит невероятно круто: у него хорошо подкачано тело и пресс, состоящий из 6 кубиков.

Сэм залил снимок себя самого в день, когда он впервые появился на шоу в возрасте 19 лет. Рядом же он сопоставил снимку 10-летней давности недавно сделанное фото, на котором он выглядит невероятно круто: у него хорошо подкачано тело и пресс, состоящий из 6 кубиков.
1-56-9далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга