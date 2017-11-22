Парень, победивший 10 лет назад в шоу «Самый Большой Неудачник», стал настоящим красавцем Рейтинг 9.8 Многие из нас могут его ненавидеть, но на самом деле на данный момент телевидение является одним из лучших и доступных развлечений. И в основном из-за отчаявшихся людей, которые хотят сделать что-то такое, что могло бы их сделать знаменитыми, при этом иногда телевидение действительно меняет некоторых людей в лучшую сторону. Десять лет назад австралиец Сэм Руан стал победителем в одном из сезонов реалити-шоу «The Biggest Loser» («Самый Большой Неудачник»), в соревновании, в котором участвуют люди с ожирением или избыточным весом, которые пытаются похудеть за денежный приз, конкурируя друг с другом. При начальном весе в 154 кг, когда он только попал на шоу, ему не только удалось сбросить 71 кг, но и оставаться в нормальном весе на протяжении всех этих последних 10 лет. Недавно же Сэм, работающий пожарным, залил на свой Facebook аккаунт фотографию «До и После», в которой он показал себя в теле и теперешнего. Он написал:

«Не был уверен стоит ли делать этот пост. Тем не мене, 10 лет — это дата. Так много всего произошло — хорошего, плохого, всякого. Подъёмы и падения. Всё, что я знаю, это то, что меня окружает несколько удивительных людей, и я, безусловно, за это признателен.»

Сэм залил снимок себя самого в день, когда он впервые появился на шоу в возрасте 19 лет. Рядом же он сопоставил снимку 10-летней давности недавно сделанное фото, на котором он выглядит невероятно круто: у него хорошо подкачано тело и пресс, состоящий из 6 кубиков. 1-56-9далее Твитнуть Новости наших партнеров