Парень, победивший 10 лет назад в шоу «Самый Большой Неудачник», стал настоящим красавцем

Десять лет назад австралиец Сэм Руан стал победителем в одном из сезонов реалити-шоу «The Biggest Loser» («Самый Большой Неудачник»), в соревновании, в котором участвуют люди с ожирением или избыточным весом, которые пытаются похудеть за денежный приз, конкурируя друг с другом.
При начальном весе в 154 кг, когда он только попал на шоу, ему не только удалось сбросить 71 кг, но и оставаться в нормальном весе на протяжении всех этих последних 10 лет.
Недавно же Сэм, работающий пожарным, залил на свой Facebook аккаунт фотографию «До и После», в которой он показал себя в теле и теперешнего.
Он написал:
«Не был уверен стоит ли делать этот пост.
Тем не мене, 10 лет — это дата. Так много всего произошло — хорошего, плохого, всякого.
Подъёмы и падения. Всё, что я знаю, это то, что меня окружает несколько удивительных людей, и я, безусловно, за это признателен.»
Сэм залил снимок себя самого в день, когда он впервые появился на шоу в возрасте 19 лет. Рядом же он сопоставил снимку 10-летней давности недавно сделанное фото, на котором он выглядит невероятно круто: у него хорошо подкачано тело и пресс, состоящий из 6 кубиков.