Девушки, которые смогли: фитоняшки до и после Рейтинг 9.4 Мы изучили инстаграмы девушек, чья жизнь разделилась на «до» и «после» похудения. Фитоняшки до и после — в нашем репортаже. Наталья Соболева. Семейное фото было сделано до увлечения Натальи фитнесом и правильным питанием. Теперь Наталья не просто умопомрачительная красотка, но и мама двух очаровательных дочек, фитнес-тренер, основатель EMS-студии и создатель приложения - Дневник питания и восстановление после родов. В приложении "Дневник питания" можно вести учет калорий и график тренировок, подбирать рецепты и упражнения, а также следить за соблюдением питьевого режима. Светлана Шидловская. Рецепт успеха, цитата з личного блога Светланы: "Как я так изменилась за этот год: я тренировалась в проекте Бешеная сушка 4 сезона, в 4-м сезоне в сентябре прибавился тренажерный зал, тренировалась с тренером Алиса Быстровой, с ноября стала готовиться к фитнес-бикини. Никаких секретов нет" "Спорт, питание, режим, дисциплина. 1 год весы, контейнеры, приложение Fatsecret и запрещена только в читали. И то не каждые выходные. Срывов не было. Заборов не было. кожу не отрезала" 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...