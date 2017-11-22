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Девушки, которые смогли: фитоняшки до и после 

21.11.2017 20:27
Рейтинг 9.4

Мы изучили инстаграмы девушек, чья жизнь разделилась на «до» и «после» похудения. Фитоняшки до и после — в нашем репортаже.

Наталья Соболева. Семейное фото было сделано до увлечения Натальи фитнесом и правильным питанием.

Наталья Соболева. Семейное фото было сделано до увлечения Натальи фитнесом и правильным питанием.

Теперь Наталья не просто умопомрачительная красотка, но и мама двух очаровательных дочек, фитнес-тренер, основатель EMS-студии и создатель приложения - Дневник питания и восстановление после родов.

Теперь Наталья не просто умопомрачительная красотка, но и мама двух очаровательных дочек, фитнес-тренер, основатель EMS-студии и создатель приложения - Дневник питания и восстановление после родов.

В приложении "Дневник питания" можно вести учет калорий и график тренировок, подбирать рецепты и упражнения, а также следить за соблюдением питьевого режима.

В приложении "Дневник питания" можно вести учет калорий и график тренировок, подбирать рецепты и упражнения, а также следить за соблюдением питьевого режима.

Светлана Шидловская. Рецепт успеха, цитата з личного блога Светланы: "Как я так изменилась за этот год: я тренировалась в проекте Бешеная сушка 4 сезона, в 4-м сезоне в сентябре прибавился тренажерный зал, тренировалась с тренером Алиса Быстровой, с ноября стала готовиться к фитнес-бикини. Никаких секретов нет"

Светлана Шидловская. Рецепт успеха, цитата з личного блога Светланы: "Как я так изменилась за этот год: я тренировалась в проекте Бешеная сушка 4 сезона, в 4-м сезоне в сентябре прибавился тренажерный зал, тренировалась с тренером Алиса Быстровой, с ноября стала готовиться к фитнес-бикини. Никаких секретов нет"

"Спорт, питание, режим, дисциплина. 1 год весы, контейнеры, приложение Fatsecret и запрещена только в читали. И то не каждые выходные. Срывов не было. Заборов не было. кожу не отрезала"

"Спорт, питание, режим, дисциплина. 1 год весы, контейнеры, приложение Fatsecret и запрещена только в читали. И то не каждые выходные. Срывов не было. Заборов не было. кожу не отрезала"
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