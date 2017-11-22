 
TOP 10

1 "Военный переворот" в ЛНР: вооруженные люди заблокировали центр Луганска

2 В Ницце задержали российского сенатора Керимова

3 Мугабе покинул пост президента Зимбабве после 37 лет правления

4 Вымогатели терроризируют пенсионерку, выигравшую в лотерею 506 млн рублей

5 Итальянский журналист: в людей на Майдане стреляли грузинские снайперы

6 «Спартак» упустил на последней минуте победу над «Марибором» в матче ЛЧ

7 В Чили сняли на видео, как прохожий поймал упавшую с 10 этажа женщину

8 Под Одессой сатанисты из Турции заживо сожгли человека

9 "У меня есть сотня историй": Натали Портман рассказала о домогательствах в свой адрес

10 Финалистка "Битвы экстресенсов" назвала причины разлада в семье Джигарханяна

Новости наших партнеров

Как живут российские звезды, уехавшие жить за рубеж

21.11.2017 10:12
Рейтинг 9.9

Многие знаменитости покинули Россию и обосновались в более теплых и комфортных условиях. Стабильность, комфортный климат и хорошая медицина — всё это давно привлекает жителей постсоветских стран. Многие Российские знаменитости предпочитают жить на две страны, проводя полгода на Родине, а полгода - в любой из выбранных ими стран. О том, кто из знаменитостей предпочитает жизнь зарубежном на долгосрочные периоды или вовсе на постоянной основе- читайте в нашем репортаже.

Наталья Ветлицкая
Певица, актриса и бывшая солистка группы «Мираж» покинула сцену без официальных заявлений и прощальных концертов. Около 9 лет назад Наталья вместе с дочерью отправились в Испанию на ПМЖ.

Наталья ВетлицкаяПевица, актриса и бывшая солистка группы «Мираж» покинула сцену без официальных заявлений и прощальных концертов. Около 9 лет назад Наталья вместе с дочерью отправились в Испанию на ПМЖ.

Ключевой причиной для переезда зарубеж стало желание Натальи растить дочь Ульяну вдали от любопытных глаз. Ветлицкая твердо решила дать девочке европейское образование, и когда малышке было 4 года, певица основательно решила переехать.

Ключевой причиной для переезда зарубеж стало желание Натальи растить дочь Ульяну вдали от любопытных глаз. Ветлицкая твердо решила дать девочке европейское образование, и когда малышке было 4 года, певица основательно решила переехать.

В 2004 году бывшая певица купила двухэтажный дом в одном из элитных районов Испании, с тех пор карьера Натальи в России пошла на спад. Сама Ветлицкая предпочитает жить лишь вместе с дочерью.

В 2004 году бывшая певица купила двухэтажный дом в одном из элитных районов Испании, с тех пор карьера Натальи в России пошла на спад. Сама Ветлицкая предпочитает жить лишь вместе с дочерью.

В то время пока Ульяна в школе, в прошлом секс-символ 90-ых предпочитает работать в качестве реставратора и дизайнера домов. Наталья предпочитает скорее затворнический образ жизни, она отказывается от интервью и участия в различных ток-шоу. Периодически имя Натальи все-же проскальзывает в прессе, виной тому стали резкие высказывания певицы о жизни в России.

В то время пока Ульяна в школе, в прошлом секс-символ 90-ых предпочитает работать в качестве реставратора и дизайнера домов. Наталья предпочитает скорее затворнический образ жизни, она отказывается от интервью и участия в различных ток-шоу. Периодически имя Натальи все-же проскальзывает в прессе, виной тому стали резкие высказывания певицы о жизни в России.

Ветлицкая имеет свое мнение по вопросам политики, шоу-бизнеса и закона, но, увы, позиции бывшего секс-символа 90-х разделяли не все. Зачастую Наталья входила практически в открытую конфронтацию с властями, что безусловно негативно сказывалось на ее имидже в России.

Ветлицкая имеет свое мнение по вопросам политики, шоу-бизнеса и закона, но, увы, позиции бывшего секс-символа 90-х разделяли не все. Зачастую Наталья входила практически в открытую конфронтацию с властями, что безусловно негативно сказывалось на ее имидже в России.
1-56-1011-1516-2021-25далее
Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга