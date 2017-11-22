Как живут российские звезды, уехавшие жить за рубеж Рейтинг 9.9 Многие знаменитости покинули Россию и обосновались в более теплых и комфортных условиях. Стабильность, комфортный климат и хорошая медицина — всё это давно привлекает жителей постсоветских стран. Многие Российские знаменитости предпочитают жить на две страны, проводя полгода на Родине, а полгода - в любой из выбранных ими стран. О том, кто из знаменитостей предпочитает жизнь зарубежном на долгосрочные периоды или вовсе на постоянной основе- читайте в нашем репортаже. Наталья Ветлицкая

Певица, актриса и бывшая солистка группы «Мираж» покинула сцену без официальных заявлений и прощальных концертов. Около 9 лет назад Наталья вместе с дочерью отправились в Испанию на ПМЖ. Ключевой причиной для переезда зарубеж стало желание Натальи растить дочь Ульяну вдали от любопытных глаз. Ветлицкая твердо решила дать девочке европейское образование, и когда малышке было 4 года, певица основательно решила переехать. В 2004 году бывшая певица купила двухэтажный дом в одном из элитных районов Испании, с тех пор карьера Натальи в России пошла на спад. Сама Ветлицкая предпочитает жить лишь вместе с дочерью. В то время пока Ульяна в школе, в прошлом секс-символ 90-ых предпочитает работать в качестве реставратора и дизайнера домов. Наталья предпочитает скорее затворнический образ жизни, она отказывается от интервью и участия в различных ток-шоу. Периодически имя Натальи все-же проскальзывает в прессе, виной тому стали резкие высказывания певицы о жизни в России. Ветлицкая имеет свое мнение по вопросам политики, шоу-бизнеса и закона, но, увы, позиции бывшего секс-символа 90-х разделяли не все. Зачастую Наталья входила практически в открытую конфронтацию с властями, что безусловно негативно сказывалось на ее имидже в России. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...