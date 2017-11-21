|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Постаревшие красавицы Голливуда, которых стало трудно узнать
Далее 58 фото | 21 ноября 1945 года родилась Голди Хоун - американская актриса, лауреат премии "Оскар" и повелительница мужски...
Знаменитости, которые запрещают детям смотреть свои фильмы
Далее 14 фото | Карьера в кино - захватывающая и полна сюрпризов. Иногда приходится играть роль злодея, или распутной девы, или опасного...
10 интригующих фактов об океанских глубинах, которых вы могли не знать
Далее 20 фото | Даже сегодня, в век небывалого научного прогресса, когда человек строит беспилотные автомобили, всерьёз пытается колониз...
Лидеры по экспорту "черного золота" в мире
Далее 10 фото | Ограничения на добычу нефти планируется продлить до конца 2018 года. При этом ожидается резкий рост сланцевой добычи в С...
Как сложилась судьба актеров из фильма Рязанова "Карнавальная ночь"
Далее 52 фото | 18 ноября 1927 года родился Эльдар Александрович Рязанов - всеми любимый кинорежиссер, актер, драматург, сценарист и поэ...
Бык отомстил тореадору, проткнув его рогами
Далее видео | Мексиканский тореадор Луис Дэвид Адаме серьёзно пострадал во время поединка на фестивале в Керетаро. ...
В Нижнем Тагиле вор-домушник разбился насмерть при попытке ограбить квартиру
Далее видео | В ночь на 17 ноября в Нижнем Тагиле двое неизвестных собирались ограбить квартиру на втором этаже по улице Карла Либкнех...
Глава МВД Таджикистана сочинил песню, посвященную Эмомали Рахмону
Далее видео | Популярные в Таджикистане поп-исполнители спели песню, посвященную президенту республики Эмомали Рахмону, «Лидер нации» ...
Танцы Ксении Бородиной взорвали соцсети
Далее видео | В своем «Инстаграме» Ксюша поделилась коротким видео мужа Курбана Омарова, запечатлевшего ее веселящейся на танцполе....
Человекоподобный робот научился делать сальто
Далее видео | Специалисты Boston Dynamics научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. Ролик с демонстрацией его новых способн...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.