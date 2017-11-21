10 интригующих фактов об океанских глубинах, которых вы могли не знать Рейтинг 9.4 Даже сегодня, в век небывалого научного прогресса, когда человек строит беспилотные автомобили, всерьёз пытается колонизировать другие планеты и как никогда прежде близок к созданию искусственного интеллекта, мировой океан продолжает хранить в себе ещё много тайн и загадок. В этом посте мы собрали некоторые факты об этой колыбели жизни на Земле, которые, быть может, и срывают покровы с великих загадок большой воды, но уж точно могут быть вам интересны. Крошечных медуз ируканджи стоит опасаться гораздо больше, чем акул

Медузы ируканджи — это маленькие тихоокеанские медузы, обитающие преимущественно у берегов Австралии. До недавнего времени о них вообще ничего не было известно, этот вид впервые открыли лишь в 1952 году. Внешне медузы ируканджи похожи на крохотные полупрозрачные колокольчики. Размер взрослой особи в среднем всего 12х25 мм. Но пускай этот факт не вводит вас в заблуждение — эти малютки необычайно ядовиты. Свой яд они выстреливают с кончика щупальца и поэтому он имеет замедленное действие. Большинство купальщиков не воспринимают всерьёз маленький укус такого незначительного существа, или даже вообще не замечают его, и совершенно напрасно. При воздействии на человека яд медузы ируканджи имеет целую серию паралитических эффектов, которые в отдельных случаях могут привести даже к очень мучительной смерти. Через некоторое время после укуса у человека начинается сильная головная боль, боль в спине, мышечные боли, боли в области живота и таза, тошнота, рвота, потливость, гипертония, тахикардия, отёк лёгких. Чудовищная боль по всему телу может длиться более суток. Настораживает и тот факт, что медузы ируканджи уже перестали быть исключительно австралийскими обитателями. По данным некоторых исследований, всемирное потепление приводит к тому, что ируканджи начинают активнее распространяться в водах мирового океана. Так что будьте осторожны, когда в следующий раз будете в отпуске где-нибудь в Таиланде или Индонезии. Источник: http://fishki.net/2435500-10-intrigujuwih-faktov-ob-okeanskih-glubinah-kotoryh-vy-mogli-ne-znaty.html © Fishki.net Самая высокая гора в мире находится в океане

Если вы думаете, что самая высокая гора на свете — это Эверест, то подумайте ещё раз. Эверест — это всего лишь высочайшая точка над уровнем моря. А вот под этим самым уровнем скрыто ещё очень много чего интересного. В действительности, самой высокой горой в мире является гавайский вулкан Мауна-Кеа. Над уровнем моря он поднимается лишь на 4205 метров, а основная его часть скрыта под водой. Общая относительная высота горы, начиная от подножья, которое находится на дне Тихого океана, составляет 10203 метра. Можете смело спорить с друзьями какая гора является самой высокой в мире и гарантированно выиграть. Ведь наша планета — это не только суша. Даже самые привычные вещи в океане становятся необычными

Как вы думаете, что необычного может быть в простом озере, например? Ну озеро и озеро, вполне себе привычный водоём. А если это озеро находится в океане? Да, так тоже бывает. На дне океана могут быть свои озёра. Так происходит потому что вода в них в среднем в 4—5 раз более солёная, чем окружающая океанская вода. Разница в солёности и, соответсвенно, в плотности, не даёт этим водам смешиваться и формирует чёткую границу ареалов. 1-56-1011-1516-20далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...