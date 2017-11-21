Знаменитости, которые запрещают детям смотреть свои фильмы Рейтинг 9.6 Карьера в кино - захватывающая и полна сюрпризов. Иногда приходится играть роль злодея, или распутной девы, или опасного преступника. Такие фильмы не разрешают смотреть детям, и знаменитости не исключение! Анджелина Джоли

Анджелина снялась во многих фильмах, и многие поклонники удивляются, как же ей удаётся сочетать образ сексуальной Лары Крофт и примерной матери? На самом деле легко. Дело в том, что она не позволяет свои детям смотреть фильмы, в которых есть хотя бы намёк на насилие и разврат. Анджелина пытается оградить свою семью от пагубного влияния интернета и телевидения. И конечно же не позволяет своим детям смотреть фильмы, где она калечит плохих парней, и принимает душ в неглиже. Меган Фокс

У этой красотки двое сыновей (да, да). На фото два мальчика одетых в платья и юбки. Ноа и Боди. Меган - продвинутая мама. Она снимается в откровенных фотосессиях, любит татуировки и зачитывается комиксами. Но в отношении детей она не так развязана. Своих сыновей она держит в ежовых рукавицах. Детям запрещено смотреть телевизор, пользоваться интернетом, и даже играть в компьютерные игры. Конечно, ни ещё пока малы, для того что бы всерьёз увлекаться этим, но как они отреагируют на это в будущем? Мадонна

Разве кто мог подумать, что она станет примерной матерью для четверых детей? Никто и предположить не мог, что поп-королева на сцене и на многочисленных фото в конусовидном бюстгальтере, боди, корсетах, колготках в сеточку или другом раскованном неглиже станет строгой и справедливой матерью. 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...