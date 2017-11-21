Знаменитости, которые запрещают детям смотреть свои фильмы

Анджелина Джоли
Анджелина снялась во многих фильмах, и многие поклонники удивляются, как же ей удаётся сочетать образ сексуальной Лары Крофт и примерной матери?
На самом деле легко. Дело в том, что она не позволяет свои детям смотреть фильмы, в которых есть хотя бы намёк на насилие и разврат.
Анджелина пытается оградить свою семью от пагубного влияния интернета и телевидения. И конечно же не позволяет своим детям смотреть фильмы, где она калечит плохих парней, и принимает душ в неглиже.
Меган Фокс
У этой красотки двое сыновей (да, да). На фото два мальчика одетых в платья и юбки. Ноа и Боди.
Меган - продвинутая мама. Она снимается в откровенных фотосессиях, любит татуировки и зачитывается комиксами.
Но в отношении детей она не так развязана. Своих сыновей она держит в ежовых рукавицах.
Детям запрещено смотреть телевизор, пользоваться интернетом, и даже играть в компьютерные игры. Конечно, ни ещё пока малы, для того что бы всерьёз увлекаться этим, но как они отреагируют на это в будущем?
Мадонна
Разве кто мог подумать, что она станет примерной матерью для четверых детей? Никто и предположить не мог, что поп-королева на сцене и на многочисленных фото в конусовидном бюстгальтере, боди, корсетах, колготках в сеточку или другом раскованном неглиже станет строгой и справедливой матерью.