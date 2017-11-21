Лидеры по экспорту "черного золота" в мире Рейтинг 9.2 Ограничения на добычу нефти планируется продлить до конца 2018 года. При этом ожидается резкий рост сланцевой добычи в США, поэтому через несколько лет соотношение сил среди стран-экспортеров изменится. ОПЕК и не входящие в картель страны могут в ноябре 2017 года могут принять решение о продлении мирового соглашения по сокращению добычи нефти (сделка ОПЕК+) до конца 2018 года. Участники сделки, скорее всего, примут решение о продлении мирового соглашения по сокращению добычи раньше, чем планировалось — в ходе заседания, которое состоится 30 ноября в Вене. Пока цена нефти превышает $60 за баррель, установив двухлетний максимальный рекорд. Высокие цены на нефть означают новый виток активности среди сланцевых компаний. Для ОПЕК серьезными конкурентами становятся страны, не входящие в состав картеля и не разделяющее его цель по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия является ведущим мировым экспортером и вторым по величине производителем нефти. Согласно данным, опубликованным на сайте картеля, страна экспортировала 7,5 млн баррелей в день в 2016 году. 5 ноября 2017 года в Саудовской Аравии были отстранены от власти и арестованы 11 высокопоставленных чиновников, в том числе министры и члены королевской семьи. Большинству из них предъявлены обвинения во взяточничестве, отмывании денег и других злоупотреблениях. Среди них — миллиардер Аль-Валид бин Талаль. Россия — крупнейший в мире экспортер нефти, не входящий в картель ОПЕК, экспортировала более 5 млн баррелей нефти в сутки в 2016 году — страна увеличила экспорт нефти год к году на 4,8% — до 253,9 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. По прогнозам ОПЕК ближайшие пять лет спрос на нефть в мире вырастет на 5 млн баррелей в сутки, а к 2040 году — на 14,7 млн баррелей в сутки прежде всего за счет развивающихся стран. Но в России ожидается постепенное сокращение добычи нефти из-за истощения старых месторождений и санкций США, которые запрещают поставку в страну технологий для сланцевой добычи и проектов в Арктике. В долгосрочной перспективе добыча нефти в России, по прогнозам ОПЕК, снизится до 11,2 млн баррелей в сутки в 2025 году и до 11,1 млн баррелей в сутки в 2030 году и останется на этом уровне в 2035 году и в 2040 году. В результате Россия уступит США мировое лидерство по объемам добычи нефти, а доля российской нефти в мировом потреблении сократится с 11,4% в 2017 году до 9,9% в 2040-м. Хотя Ирак является вторым по величине производителем и экспортером нефти среди членов ОПЕК, Багдад еще не снизил объем производства до уровня, на который он согласился прошлой зимой. Страна экспортировала 3,8 млн баррелей в день в 2016 году, согласно данным, опубликованным ОПЕК. Канада занимает третье место в мире по запасам нефти, по последним данным опубликованным World Factbook, Канада экспортирует чуть более 3,2 млн баррелей в день. Страна, не входящая в картель, экспортирует почти столько же, сколько два ведущих экспортера в Африке. Канада может существенно помешать ребалансировке нефтяного рынка. По мнению Кевина Бирна из IHS Markit, в ближайшие годы только Штаты будут обгонять Канаду по росту добычи. По прогнозам Канадской ассоциации производителей нефти (CAPP), добыча нефти вырастет на 270 000 баррелей в день в 2017 году и еще на 320 000 баррелей — в 2018 году. В общей сложности это почти треть всех объемов, который условились изъять с рынка ОПЕК и другие крупные производители. Согласно данным ОПЕК, в 2016 году Объединенные Арабские Эмираты экспортировали почти 2,5 млн баррелей в день в 2016 году. Около 40 % ВВП страны напрямую зависят от добычи нефти и газа. ОАЭ присоединились к ОПЕК в 1967 году. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...