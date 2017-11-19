13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз Рейтинг 9.6 Получить приглашение в большую, высокобюджетную, творчески привлекательную франшизу – удача для любого юного артиста. Даже если долгоиграющий проект не сделает вас суперзвездой, ваше имя будет постоянно муссироваться в новостях и пресс-релизах, а лицо – украшать постеры и обложки журналов. Однако ставка на молодого актера – еще и большой риск. Что если выбор режиссера и продюсеров пал на человека, потенциал которого совсем невелик, а франшиза станет творческим потолком для возможной звезды? Увы, такое случается чаще, чем можно себе представить, – с окончанием подростковых и молодежных многосерийных хитов их звезды не могут найти себе иного применения. Мы вспомнили нескольких «неудачников», спикировавших после того, как сделавшие их звездами франшизы подошли к концу. Эйса Баттерфилд

Свой шквал авансов Эйса Баттерфилд получил после весьма успешной с критической точки зрения картины Мартина Скорсезе «Хранитель времени». Юного артиста тут же захотели подписать несколько подростковых франшиз, и наиболее прыткими оказались создатели фантастического боевика «Игра Эндера», давно планировавшие запустить серию лент о молодых космических рейнджерах. Увы, лента оказалась весьма посредственной, и от продолжений пришлось отказаться. Второй попыткой заключить долгосрочный контракт для Баттерфилда стало фэнтези «Дом странных детей мисс Перегрин» Тима Бертона, но и эта лента оказалась излишне тяжеловесной, чтобы зрители могли надеяться на сиквел, а звездочка Эйсы Баттерфилда тем временем тускнеет. Джейми Кэмпбелл Бауэр

Очаровавший зрительниц еще в «Суинни Тодде, демоне-парикмахере с Флит-стрит» Джейми Кэмпбелл Бауэр, казалось, имеет все шансы стать новой большой звездой уровня Брэда Питта, Тома Круза и Леонардо Ди Каприо, но пока для английского актера все складывается хуже некуда. Бауэр слишком поздно заскочил в уходящий поезд «Сумерек» – ему досталась блеклая роль вампира Аро, вся задача которого сводилась к тому, чтобы сидеть где-то сбоку сзади от главного злодея. Затем в Гарри Поттере он сыграл роль молодого Гиллерта Грин-де-Вальда, но экранного времени у него было откровенно немного. Наконец, Джейми заполучил собственную франшизу «Орудия смерти», но она не продвинулась дальше первого фильма, а актер оказался не у дел. Эшли Грин

Сумеречная сага как открыла для нас несколько интересных имен, так следом некоторые из них и отняла. Вряд ли хоть одного зрителя мужского пола оставила равнодушным Эшли Грин, сыгравшая во франшизе сестру Эдварда Элис (ах, этот бейсбол в первом фильме!), но, увы, вне «Сумерек» актриса себя обрести так и не сумела. И не то чтобы Эшли сдалась и опустила руки, она снимается в достаточном числе проектов, просто ни один из них не достиг даже самого среднего интереса зрителей. Разве что поклонники Зака Браффа могут помнить Грин по трагикомедии «Хотел бы я быть здесь», но это далеко не уровень «Сумерек». Руперт Гринт

Из трех главных выпускников «поттерианы» лучше всех «устроилась», пожалуй, Эмма Уотсон – она не только стала своеобразным знаменем феминистского движения нового поколения, но и засветилась в масштабной «Красавице и чудовище», большом диснеевском хите. Дэниел Рэдклифф выбирает проекты поскромнее, но каждый из них по-своему оригинален и заметен – бывший Гарри то труп сыграет, то затерянного в джунглях путешественника, то жертву призраков в хорроре. А вот у Руперта Гринта, рыжеволосого Рона Уизли, после разгрома Волан-де-Морта карьера не задается. Он снимается и каждый раз работает старательно, но для совсем недавнего статуса звезды детей и подростков этого явно недостаточно. Ну, не «Лунный заговор» же себе в заслуги ставить. Скандар Кейнс

Четверо юных звездочек стартовавшей в 2005 году франшизы «Хроники Нарнии» вполне могли вырасти в суперзвезд, если бы проект не забуксовал и не оборвался на третьем фильме (продолжаем верить в «Серебряное кресло»). Особенно серьезным потрясением «замораживание» «Нарнии» стало, видимо, для Скандера Кейнса, игравшего младшего из братьев Певенси, – после 2010 года, когда в прокат вышел «Покоритель зари», он в кино больше не снимался. Однако не стоит думать, что молодой артист впал в депрессию или занялся саморазрушением, отнюдь. Кейнс посвятил освободившееся время учебе и общественной деятельности, он закончил престижный колледж и прошел стажировку в Управлении ООН по делам беженцев. В 2016-м Скандер заявил, что в кино больше не вернется, волшебный шкаф для него окончательно захлопнулся. 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров