Самые необычные ядовитые животные Рейтинг 9.4 Всего один укус представителей некоторых классов и видов фауны может отправить человека на другой берег реки Стикс. В органах защиты таких обитателей или в их тканях содержатся вещества, оказывающие отравляющее воздействие на животных и организм человека. Смертоносным оружием природа их наделила для того, чтобы им легче было выживать в диких условиях. Яд они, как правило, используют для охоты или защиты. Больше всего ядовитых животных встречается среди паукообразных и змей. Однако помимо них как на суше, так и в воде есть много и других обитателей, главным оружием которых является мощный токсичный коктейль. Мы разыскали 10 представителей других видов, имеющих особые органы, вырабатывающие опасный яд. Этот морской представитель семейства бородавчатковых считается самой ядовитой рыбой в мире. Обитает она возле коралловых рифов Тихого и Индийского океанов и маскируется под камень. 12 шипов спинного плавника имеют самые сильными среди рыб ядовитые железы. В зависимости от глубины проникновения яд может вызывать сильнейшую боль с возможным шоком, паралич и отмирание тканей. При попадании шипа в крупный кровеносный сосуд через 2—3 часа может наступить смерть. Пустынные области на севере Африки, Аравийском полуострове и Ближнем Востоке населяют желтые скорпионы. Для защиты от врагов и охоты они применяют мощный коктейль из нейротоксинов. Для детей, а также людей с ослабленным здоровьем и с заболеваниями сердца укус желтого скорпиона является смертельным. Эта группа медуз представлена 20 видами, обитающими в тропических и субтропических водах с океанической соленостью. Встреча со многими из них может быть весьма опасной для человека. Последствия контакта с кубомедузами могут быть самыми различными: от сильных болей до летального исхода. В дождевых лесах Центральной и Южной Америки обитают лягушки, вырабатывающие сильный яд. Их кожные выделения содержат алкалоиды-батрахотоксины. При соприкосновении с кожным покровом человека яд вызывает легкое жжение и головные боли. Если же яд попадет в организм человека или животного через кровь, это приведет к аритмии, фибрилляции и остановке сердца. Размеры этого осьминога не превышают 12—20 см, но яда у него столько, что хватит, чтобы за несколько минут убить 26 взрослых людей. Средой его обитания являются прибрежные воды Тихого океана, от Японии до Австралии. Яд вырабатывается симбиотическими бактериями, обитающими в слюнных железах осьминога, и оказывает нервно-паралитическое действие, следствием которого становится остановка дыхания, а затем и остановка сердца. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров