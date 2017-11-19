Десятка самых дорогих пород собак Рейтинг 9 Говорят, что собака — лучший друг человека. И если вы хотите, чтобы ваш друг был определенной породы, родословной или цвета, вы можете заплатить огромную сумму денег. Есть много собак, которые могут позволить себе только богатые люди. Вот список самых дорогих. 1. Померанский шпиц. От 15 000 руб. до 80 000 руб.

Померанцы были выведены в провинции Померании из древних пород шпицев. Они любят людей, ладят с детьми и с другими животными. Эти крошечные собаки очень активны в помещении и являются хорошим выбором для квартир. 2. Аргентинский дог. От 60 тыс. рублей.

Эта порода выглядит пугающей, и, как охотники они могут быть довольно агрессивны. Вы должны нанять профессионального тренера, потому что аргентинец может быть действительно опасен, если он не обучен должным образом. Чтобы получить эту прекрасную сторожевую собаку для вашего дома и семьи, вы должны заплатить минимум 60 тысяч за щенка. 3. Акита-ину. От 20 тыс. рублей, до 45 тыс. рублей.

Акита-ину выведена в Японии, но сегодня существует 2 отдельных разновидности: японская и американская. Эти собаки очень дружелюбны, но они также могут быть упрямыми и непокорными. Чистая японская порода дороже американской. 4. Ротвейлер. От 8000 до 10000 рублей.

Исторически сложилось так, что это была пастушья собака. Теперь эти собаки являются хорошими няньками и очень защищают свои семьи. Они часто используются в качестве поисково-спасательных собак, полицейских собак и собак-поводырей. Хотя эта порода очень распространена и известна в наши дни, некоторые могут стоить не менее 10 тысяч рублей, в зависимости от родословной. 5. Фараонова собака. От 70 тысяч до 390 тысяч рублей.

Хотя они выглядят точно так же, как древние египетские собаки, у них нет египетской родословной. Их происхождение — тайна. Они умны, активны и дружелюбны. И эти собаки «краснеют», когда они возбуждаются: их нос и уши становятся розового цвета. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров