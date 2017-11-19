Как сложилась судьба актеров из фильма Рязанова "Карнавальная ночь" Рейтинг 9.9 18 ноября 1927 года родился Эльдар Александрович Рязанов - всеми любимый кинорежиссер, актер, драматург, сценарист и поэт. В 1956 году на экраны советских кинотеатров вышла его новогодняя комедия "Карнавальная ночь. Фильм имел огромный успех и на многие годы полюбился зрителям, а благодаря роли Леночки Крыловой Людмила Гурченко стала всесоюзной любимицей и кумиром поколения. "Карнавальная ночь" побила все рекорды проката, на нее было продано 48,64 миллиона билетов, а песня "Пять минут" стала своеобразным гимном Нового года. Казалось бы, фильм мог стать гарантией того, что судьба актеров, исполнивших главные роли, должна сложиться непременно успешно, однако, не для всех это стало так. Людмила Гурченко

Решающие пробы на роль в фильме Людмила провалила.

Позже она вспоминала: "Я шла подпрыгивающей походкой по коридору студии „Мосфильм“. Навстречу шел И. Пырьев. Я еще больше завихляла, еще выше подняла подбородок... ... И Пырьев поднял голову, увидел меня, поморщился, а потом лицо его заинтересованно подсобралось. Он сказал, чтобы я шла за ним. Привел меня в третий павильон, где происходили съемки, подошел к главному оператору, и сказал, что вот актриса, только снимите ее получше - и будет человек. Вот так я случайно попала в картину". Сразу после головокружительного успеха в "Карнавальной ночи" специально для актрисы написали новый сценарий. Гурченко пригласили на главную роль в фильме "Девушка с гитарой", но картина, увы, не возымела и сотой части от предыдущего успеха, а за актрисой моментально закрепился штамп актрисы легкого танцевального жанра Черная полоса осложнилась и тем, что материальное положение молодой актрисы становилось все более критичным. Людмила была вынуждена зарабатывать, выступая с концертами на заводах, на шахтах, в поездках по стране, женщина принимала предложения об участии практически во всех творческих встречах со зрителями Важным жизненным этапом в жизни Гурченко стал 1957 год. В то время актриса уже снималась в фильме "Девушка с гитарой" и ее вызвал на личный разговор сам министр культуры СССР Н. Михайлов. Людмиле предложили сотрудничать с КГБ во время шестого международного фестиваля молодежи и студентов. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров