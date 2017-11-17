Длительность отпуска в разных странах Рейтинг 9.1 В России обязательный отпуск составляет 28 календарных дней (то есть 20 рабочих), праздничными днями объявлены еще 14 дней в году. Получается, что, помимо выходных, средний житель России отдыхает 34 дня (а те, у кого ненормированный рабочий день, имеют право на дополнительный отпуск — от трех дней). А сколько отдыхают за границей? Рассказываем! Австрия

На такую продолжительность отпуска можно рассчитывать при пятидневной рабочей неделе, при шестидневной отпуск длится уже 30 дней. А после 25 лет труда на одном месте увеличивается еще на пять. Греция

Ритм греческой жизни настолько нетороплив и спокоен, что иногда греков обвиняют в лени. Впрочем, не совсем заслуженно. Отпуск у них меньше, чем во многих других европейских странах: при пятидневной рабочей неделе — 20 рабочих дней, при шестидневной — 24. Финляндия

Продолжительность отпуска обычного работника в Финляндии зависит от стажа. Согласно закону, если он трудится менее одного года, за каждый месяц он зарабатывает два дня отпуска. Через год ставка увеличивается до двух с половиной дней. Испания

Получить вместо отпуска денежную компенсацию не получится. В Испании это запрещено трудовым законодательством. Оно же запрещает переносить отпуск на следующий год. Не захотели отдохнуть в положенный срок — ваши проблемы. Неотгулянные дни сгорают. Великобритания

Жители Великобритании знают себе цену и при устройстве на работу обязательно спрашивают не только о зарплате, но и о продолжительности отпуска в компании. Минимальный оплачиваемый отпуск составляет 28 рабочих дней. Но есть еще восемь дней официальных праздников. Хитрость в том, что работодатель имеет право не добавлять праздничные дни к отпуску, а включать их в него. Так, кто-то отдыхает 36 дней в году (помимо выходных), а кто-то — 28. И никакого нарушения закона! 1-56-1011-1516-2021-21далее Твитнуть Новости наших партнеров