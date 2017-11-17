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Длительность отпуска в разных странах

16.11.2017 07:21
Рейтинг 9.1

В России обязательный отпуск составляет 28 календарных дней (то есть 20 рабочих), праздничными днями объявлены еще 14 дней в году. Получается, что, помимо выходных, средний житель России отдыхает 34 дня (а те, у кого ненормированный рабочий день, имеют право на дополнительный отпуск — от трех дней). А сколько отдыхают за границей? Рассказываем!

Австрия
На такую продолжительность отпуска можно рассчитывать при пятидневной рабочей неделе, при шестидневной отпуск длится уже 30 дней. А после 25 лет труда на одном месте увеличивается еще на пять.

АвстрияНа такую продолжительность отпуска можно рассчитывать при пятидневной рабочей неделе, при шестидневной отпуск длится уже 30 дней. А после 25 лет труда на одном месте увеличивается еще на пять.

Греция
Ритм греческой жизни настолько нетороплив и спокоен, что иногда греков обвиняют в лени. Впрочем, не совсем заслуженно. Отпуск у них меньше, чем во многих других европейских странах: при пятидневной рабочей неделе — 20 рабочих дней, при шестидневной — 24.

ГрецияРитм греческой жизни настолько нетороплив и спокоен, что иногда греков обвиняют в лени. Впрочем, не совсем заслуженно. Отпуск у них меньше, чем во многих других европейских странах: при пятидневной рабочей неделе — 20 рабочих дней, при шестидневной — 24.

Финляндия
Продолжительность отпуска обычного работника в Финляндии зависит от стажа. Согласно закону, если он трудится менее одного года, за каждый месяц он зарабатывает два дня отпуска. Через год ставка увеличивается до двух с половиной дней.

Финляндия Продолжительность отпуска обычного работника в Финляндии зависит от стажа. Согласно закону, если он трудится менее одного года, за каждый месяц он зарабатывает два дня отпуска. Через год ставка увеличивается до двух с половиной дней.

Испания
Получить вместо отпуска денежную компенсацию не получится. В Испании это запрещено трудовым законодательством. Оно же запрещает переносить отпуск на следующий год. Не захотели отдохнуть в положенный срок — ваши проблемы. Неотгулянные дни сгорают.

Испания Получить вместо отпуска денежную компенсацию не получится. В Испании это запрещено трудовым законодательством. Оно же запрещает переносить отпуск на следующий год. Не захотели отдохнуть в положенный срок — ваши проблемы. Неотгулянные дни сгорают.

Великобритания
Жители Великобритании знают себе цену и при устройстве на работу обязательно спрашивают не только о зарплате, но и о продолжительности отпуска в компании. Минимальный оплачиваемый отпуск составляет 28 рабочих дней. Но есть еще восемь дней официальных праздников. Хитрость в том, что работодатель имеет право не добавлять праздничные дни к отпуску, а включать их в него. Так, кто-то отдыхает 36 дней в году (помимо выходных), а кто-то — 28. И никакого нарушения закона!

Великобритания Жители Великобритании знают себе цену и при устройстве на работу обязательно спрашивают не только о зарплате, но и о продолжительности отпуска в компании. Минимальный оплачиваемый отпуск составляет 28 рабочих дней. Но есть еще восемь дней официальных праздников. Хитрость в том, что работодатель имеет право не добавлять праздничные дни к отпуску, а включать их в него. Так, кто-то отдыхает 36 дней в году (помимо выходных), а кто-то — 28. И никакого нарушения закона!
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