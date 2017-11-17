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Поддельные достопримечательности мира

16.11.2017 05:45
Рейтинг 9.8

Вы знаете, что «Аврора», та самая «Аврора», — подделка, а совсем не легендарный крейсер, стрелявший по Зимнему? Впрочем, не она одна в немалом списке гиперпопулярных всемирно известных достопримечательностей, которые на самом деле являются ненастоящими. К сожалению, в наше время многие памятники, если чуть глубже копнуть их историю, окажутся в лучшем случае новоделом, а то и вовсе фейком, цель которого всего лишь привлечь туристов. Мы подготовили для вас список из подобных примеров, которые могут стать для вас сюрпризом.

Дом Джульетты, Италия
Миллионы туристов приезжают каждый год в Верону, воспринимая ее исключительно как город Ромео и Джульетты. И стремятся на Виа Каппелло, 23, где вроде как и жила несчастная Джульетта.

Дом Джульетты, Италия Миллионы туристов приезжают каждый год в Верону, воспринимая ее исключительно как город Ромео и Джульетты. И стремятся на Виа Каппелло, 23, где вроде как и жила несчастная Джульетта.

И это при том, что никого из персонажей не существовало на самом деле, а места паломничества туристов принадлежали лишь однофамильцам литературных героев. Чарльз Диккенс, как-то приехавший в Верону, решил навестить старинный дворец Капулетти и выяснил, что «это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней… и кухонную дверь украшала весьма несентиментальная дама».

И это при том, что никого из персонажей не существовало на самом деле, а места паломничества туристов принадлежали лишь однофамильцам литературных героев. Чарльз Диккенс, как-то приехавший в Верону, решил навестить старинный дворец Капулетти и выяснил, что «это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней… и кухонную дверь украшала весьма несентиментальная дама».

«Храм любви» из непрезентабельного дома сделали городские власти Вероны, которые в начале ХХ века выкупили его у хозяев, отремонтировали, установили бронзовую фигуру Джульетты и начали «продавать» легенду. Надо сказать, весьма успешно.

«Храм любви» из непрезентабельного дома сделали городские власти Вероны, которые в начале ХХ века выкупили его у хозяев, отремонтировали, установили бронзовую фигуру Джульетты и начали «продавать» легенду. Надо сказать, весьма успешно.

Стоунхендж, Великобритания
«Паломники» со всего мира приезжают на Солсберийскую равнину неподалеку от Лондона, чтобы посмотреть на один из самых известных археологических памятников в мире. До определенного момента тот факт, что монумент пребывает в первозданном состоянии, хоть и был построен еще друидами за 3000 лет до н. э., не подвергался сомнению.

Стоунхендж, Великобритания «Паломники» со всего мира приезжают на Солсберийскую равнину неподалеку от Лондона, чтобы посмотреть на один из самых известных археологических памятников в мире. До определенного момента тот факт, что монумент пребывает в первозданном состоянии, хоть и был построен еще друидами за 3000 лет до н. э., не подвергался сомнению.

Однако расследования последних лет доказали, что в 50–60-х годах прошлого века власти Великобритании полностью разобрали находившийся в плачевном состоянии памятник и отстроили его заново, практически с нулевого цикла — кое-где даже залив фундамент и укрепив камни арматурой.

Однако расследования последних лет доказали, что в 50–60-х годах прошлого века власти Великобритании полностью разобрали находившийся в плачевном состоянии памятник и отстроили его заново, практически с нулевого цикла — кое-где даже залив фундамент и укрепив камни арматурой.
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