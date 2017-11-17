Поддельные достопримечательности мира Рейтинг 9.8 Вы знаете, что «Аврора», та самая «Аврора», — подделка, а совсем не легендарный крейсер, стрелявший по Зимнему? Впрочем, не она одна в немалом списке гиперпопулярных всемирно известных достопримечательностей, которые на самом деле являются ненастоящими. К сожалению, в наше время многие памятники, если чуть глубже копнуть их историю, окажутся в лучшем случае новоделом, а то и вовсе фейком, цель которого всего лишь привлечь туристов. Мы подготовили для вас список из подобных примеров, которые могут стать для вас сюрпризом. Дом Джульетты, Италия

Миллионы туристов приезжают каждый год в Верону, воспринимая ее исключительно как город Ромео и Джульетты. И стремятся на Виа Каппелло, 23, где вроде как и жила несчастная Джульетта. И это при том, что никого из персонажей не существовало на самом деле, а места паломничества туристов принадлежали лишь однофамильцам литературных героев. Чарльз Диккенс, как-то приехавший в Верону, решил навестить старинный дворец Капулетти и выяснил, что «это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней… и кухонную дверь украшала весьма несентиментальная дама». «Храм любви» из непрезентабельного дома сделали городские власти Вероны, которые в начале ХХ века выкупили его у хозяев, отремонтировали, установили бронзовую фигуру Джульетты и начали «продавать» легенду. Надо сказать, весьма успешно. Стоунхендж, Великобритания

«Паломники» со всего мира приезжают на Солсберийскую равнину неподалеку от Лондона, чтобы посмотреть на один из самых известных археологических памятников в мире. До определенного момента тот факт, что монумент пребывает в первозданном состоянии, хоть и был построен еще друидами за 3000 лет до н. э., не подвергался сомнению. Однако расследования последних лет доказали, что в 50–60-х годах прошлого века власти Великобритании полностью разобрали находившийся в плачевном состоянии памятник и отстроили его заново, практически с нулевого цикла — кое-где даже залив фундамент и укрепив камни арматурой. 1-56-1011-1516-18далее Твитнуть Новости наших партнеров