Поддельные достопримечательности мира

Дом Джульетты, Италия
Миллионы туристов приезжают каждый год в Верону, воспринимая ее исключительно как город Ромео и Джульетты. И стремятся на Виа Каппелло, 23, где вроде как и жила несчастная Джульетта.
И это при том, что никого из персонажей не существовало на самом деле, а места паломничества туристов принадлежали лишь однофамильцам литературных героев. Чарльз Диккенс, как-то приехавший в Верону, решил навестить старинный дворец Капулетти и выяснил, что «это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней… и кухонную дверь украшала весьма несентиментальная дама».
«Храм любви» из непрезентабельного дома сделали городские власти Вероны, которые в начале ХХ века выкупили его у хозяев, отремонтировали, установили бронзовую фигуру Джульетты и начали «продавать» легенду. Надо сказать, весьма успешно.
Стоунхендж, Великобритания
«Паломники» со всего мира приезжают на Солсберийскую равнину неподалеку от Лондона, чтобы посмотреть на один из самых известных археологических памятников в мире. До определенного момента тот факт, что монумент пребывает в первозданном состоянии, хоть и был построен еще друидами за 3000 лет до н. э., не подвергался сомнению.
Однако расследования последних лет доказали, что в 50–60-х годах прошлого века власти Великобритании полностью разобрали находившийся в плачевном состоянии памятник и отстроили его заново, практически с нулевого цикла — кое-где даже залив фундамент и укрепив камни арматурой.