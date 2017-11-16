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Сколько зарабатывают депутатские жены?

15.11.2017 18:07
Рейтинг 9.5

Оклады политиков растут, а вместе с ними зарабатывают и депутатские жены. Данные взяты с официального сайта Госдумы: о доходах и имуществе депутатов. В наш список попали жены рекордсменов по доходам за 2016 год. Представьте, если столько записано на жен, то какие заработки у мужей?

1) 352 654 руб
Столько за 2016 года заработала супруга Палкина Андрея Васильевича, члена комитета Государственной Думы. У нее в собственности земельный участок и две квартиры.

1) 352 654 рубСтолько за 2016 года заработала супруга Палкина Андрея Васильевича, члена комитета Государственной Думы. У нее в собственности земельный участок и две квартиры.

2) 645 996 479 руб
Это доход супруги Некрасова Александра Николаевича, заместителя председателя комитетa Госдумы. В собственности 5 квартир, 9 земельных участков под разные нужды, а также 13 нежилых помещений.

2) 645 996 479 рубЭто доход супруги Некрасова Александра Николаевича, заместителя председателя комитетa Госдумы. В собственности 5 квартир, 9 земельных участков под разные нужды, а также 13 нежилых помещений.

3) 30 799 001 руб
Жена Симановского Леонида Яковлевича, заместитель председателя комитетa Государственной Думы, в собственности имеет гараж, 3 квартиры, земельный участок, машиноместо, а также летний дом на Кипре.

3) 30 799 001 руб Жена Симановского Леонида Яковлевича, заместитель председателя комитетa Государственной Думы, в собственности имеет гараж, 3 квартиры, земельный участок, машиноместо, а также летний дом на Кипре.

4. 85 150 000 руб
Это доход жены Жаркова Антона Викторовича, члена комитета Государственной Думы. Она задекларировала земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 2 жилых дома, гараж с мансардой и распределительный газопровод, нефтяные и газовые сооружения.

4. 85 150 000 руб Это доход жены Жаркова Антона Викторовича, члена комитета Государственной Думы. Она задекларировала земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 2 жилых дома, гараж с мансардой и распределительный газопровод, нефтяные и газовые сооружения.

5) 127 644 399 руб
Саблин Дмитрий Вадимович, член комитета Государственной Думы, позволил заработать своей супруге на 50 млн меньше, чем он. Зато в собственности у нее: 2 квартиры, 2 машиноместа, 2 нежилых помещения и эллинг, место под ремонт судна или стоянку летательных транспортных средств.

5) 127 644 399 руб Саблин Дмитрий Вадимович, член комитета Государственной Думы, позволил заработать своей супруге на 50 млн меньше, чем он. Зато в собственности у нее: 2 квартиры, 2 машиноместа, 2 нежилых помещения и эллинг, место под ремонт судна или стоянку летательных транспортных средств.
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