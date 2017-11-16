Сколько зарабатывают депутатские жены? Рейтинг 9.5 Оклады политиков растут, а вместе с ними зарабатывают и депутатские жены. Данные взяты с официального сайта Госдумы: о доходах и имуществе депутатов. В наш список попали жены рекордсменов по доходам за 2016 год. Представьте, если столько записано на жен, то какие заработки у мужей? 1) 352 654 руб

Столько за 2016 года заработала супруга Палкина Андрея Васильевича, члена комитета Государственной Думы. У нее в собственности земельный участок и две квартиры. 2) 645 996 479 руб

Это доход супруги Некрасова Александра Николаевича, заместителя председателя комитетa Госдумы. В собственности 5 квартир, 9 земельных участков под разные нужды, а также 13 нежилых помещений. 3) 30 799 001 руб

Жена Симановского Леонида Яковлевича, заместитель председателя комитетa Государственной Думы, в собственности имеет гараж, 3 квартиры, земельный участок, машиноместо, а также летний дом на Кипре. 4. 85 150 000 руб

Это доход жены Жаркова Антона Викторовича, члена комитета Государственной Думы. Она задекларировала земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 2 жилых дома, гараж с мансардой и распределительный газопровод, нефтяные и газовые сооружения. 5) 127 644 399 руб

Саблин Дмитрий Вадимович, член комитета Государственной Думы, позволил заработать своей супруге на 50 млн меньше, чем он. Зато в собственности у нее: 2 квартиры, 2 машиноместа, 2 нежилых помещения и эллинг, место под ремонт судна или стоянку летательных транспортных средств. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров