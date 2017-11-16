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Самые дорогие продукты на планете за 2017 год

15.11.2017 18:00
Рейтинг 9

Еда — путь к сердцу любого человека, а лучший способ узнать кого-то — это разделить с ним трапезу. Согласитесь, что-то есть такое в еде хорошего качества, что делает обеды незабываемым времяпрепровождением, а людей — счастливыми и добрыми. Гурман вы или нет, вас наверняка заинтересует тот факт, что существуют такие продукты, которые стоят дороже, например, принадлежащей вам собственности. И цена эта зависит вовсе не от вкуса.

Грибы мацутакэ — тысяча долларов (почти 60 тысяч рублей)
Один из редчайших видов грибов. Растет только в Японии, Корее, Китае, в некоторых областях Финляндии и США. Среди грибов самый дорогой вид. Можно приготовить грибы на гриле в маринаде из соевого соуса, подавать с рисом.

Грибы мацутакэ — тысяча долларов (почти 60 тысяч рублей) Один из редчайших видов грибов. Растет только в Японии, Корее, Китае, в некоторых областях Финляндии и США. Среди грибов самый дорогой вид. Можно приготовить грибы на гриле в маринаде из соевого соуса, подавать с рисом.

Самый дорогой в мире бейгл Westin Hotel Bagel — тысяча долларов (почти 60 тысяч рублей)
Был придуман шеф-поваром отеля Фрэнком Туаджей (Frank Tujague). Блюдо включает бейгл с белым трюфельным кремом, ягодное желе и золотые листья. Высокая цена объясняется наличием трюфеля, одного из самых дорогих продуктов в мире.

Самый дорогой в мире бейгл Westin Hotel Bagel — тысяча долларов (почти 60 тысяч рублей)Был придуман шеф-поваром отеля Фрэнком Туаджей (Frank Tujague). Блюдо включает бейгл с белым трюфельным кремом, ягодное желе и золотые листья. Высокая цена объясняется наличием трюфеля, одного из самых дорогих продуктов в мире.

Фриттата с лобстером — тысяча долларов (почти 60 тысяч рублей)
Еще одно фирменное творение от ресторана Normans в отеле Le Parker Meridian в Нью-Йорке. Готовая фриттата покоится на омаре и щедро украшена черной икрой. За все время существования блюда в меню ресторана его заказывали всего 12 раз.

Фриттата с лобстером — тысяча долларов (почти 60 тысяч рублей) Еще одно фирменное творение от ресторана Normans в отеле Le Parker Meridian в Нью-Йорке. Готовая фриттата покоится на омаре и щедро украшена черной икрой. За все время существования блюда в меню ресторана его заказывали всего 12 раз.

Рибай стейк Craftsteak Wagyu — 2800 долларов (167 тысяч рублей)
Коровы, из мяса которых делают этот стейк, получают первоклассный уход и лечение, их кормят травой высочайшего качества и поят пивом. Животным даже делают массаж, чтобы мясо было нежнее. Такой вид мяса обычно имеет высокий процент содержания жира.

Рибай стейк Craftsteak Wagyu — 2800 долларов (167 тысяч рублей) Коровы, из мяса которых делают этот стейк, получают первоклассный уход и лечение, их кормят травой высочайшего качества и поят пивом. Животным даже делают массаж, чтобы мясо было нежнее. Такой вид мяса обычно имеет высокий процент содержания жира.

Карри Samundari Khazana — 3200 долларов (190 тысяч рублей)
Этакая комбинация из самых дорогих продуктов в мире — белого трюфеля, шотландского лобстера и девонского краба, икры белуги и, конечно же, пищевого сусального золота. Подают в лондонском ресторане Bombay Brassiere.

Карри Samundari Khazana — 3200 долларов (190 тысяч рублей)Этакая комбинация из самых дорогих продуктов в мире — белого трюфеля, шотландского лобстера и девонского краба, икры белуги и, конечно же, пищевого сусального золота. Подают в лондонском ресторане Bombay Brassiere.
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