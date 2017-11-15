Бесполезные грандиозные сооружения мира Рейтинг 9.4 Вы думаете это только у нас строят грандиозно и задорого, а потом не знают под что приспособить? Куда там! Есть еще Северная Корея, Канада, Кот-дИвуар, Испания, Греция, Румыния с их примерами многомиллиардов, закопанных в землю и залитых в бетон. Вот лишь несколько дорогих и во многом уникальных строительных проектов, чье содержание влетает владельцам в копеечку, но при этом они не нужны ни создателям, ни посетителям. Аэропорт «Мирабель»

Монреаль, Канада

Планы создания нового аэропорта для второго по величине города Канады Монреаля были впервые обнародованы в 1967 году. И они поражали воображение: самая большая площадь в мире (40 000 га), пассажиропоток до 50 миллионов человек в год (это приблизительный суммарный пассажиропоток Шереметьево и Домодедово, вместе взятых за 2016-й), собственная линия скоростной железной дороги, монорельс, шоссе, гостиничный комплекс, шесть терминалов, шесть взлётно-посадочных полос, включая полосы для приема сверхзвуковых лайнеров, и так далее. Первую очередь аэропорта ввели в строй в 1975-м, но планам его создателей не суждено было сбыться. Ошибочное планирование транспортных потоков, снижение привлекательности Монреаля как экономического центра, изменение политики правительства Квебека и другие факторы привели к тому, что через Мирабель за все время его существования в год не проходило и 3 миллионов пассажиров. В 2004 году из-за нерентабельности аэропорт перестал обслуживать регулярные коммерческие рейсы, превратившись в грузовую воздушную гавань. На обширных ВПП стали проводить гонки, в здании терминала — снимать кино. А в 2014 году здание терминала решили снести, потому что оно слишком дорого обходилось в эксплуатации и никому решительно не было нужно. Строительство аэропорта Мирабель признали ошибкой, а почетное звание «белого слона» ему присвоили еще в первое десятилетие существования. С аэропортами это вообще нередко случается. Так, новую главную берлинскую воздушная гавань — аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта — планировали открыть еще в 2011 году, но он по-прежнему не принимает ни самолеты, ни пассажиров из-за ошибок в проекте. Базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ

Ямусукро, Кот-д Ивуар

В 1983 году бессменный президент Кот-д Ивуара Феликс Уфуэ-Буаньи, к тому моменту управлявший этой небольшой африканской страной на протяжении уже почти четверти века, решил перенести столицу из крупного развитого приморского города Абиджана вглубь страны, а именно в село Ямусукро — туда, где политик родился и вырос. Два года спустя Уфуэ-Буаньи заложил первый камень в основание самой большой церкви в мире — Нотр-Дам-де-ла-Пэ, или Пресвятой Девы Марии Мира. Строительство велось четыре года и обошлось бюджету страны, по разным оценкам, в сумму от 175 до 600 миллионов долларов. И это неудивительно: мрамор сотнями тонн везли из Италии, витражи — из Франции, здание получилось площадью 30 тысяч кв. м и в высоту 158 метров (выше собора Св. Петра в Риме, хотя вмещает Нотр-Дам-де-ла-Пэ около 18 тысяч человек, что втрое меньше, чем тот же собор Св. Петра). На вымощенной гранитом и мрамором площади перед базиликой могут уместиться еще 200 тысяч человек, то есть примерно все население Ямусукро, из которого католиков от силы 19%. Кстати, о населении: около 42% населения Кот-д Ивуара живет за чертой бедности, то есть менее чем на 1,25 доллара в день. Службы в базилике собирают сегодня в лучшем случае сотни человек. 1-56-1011-1516-19далее Твитнуть Новости наших партнеров