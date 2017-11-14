15 самых опасных инвазивных видов животных Рейтинг 9.3 Самые опасные животные, способные мгновенно приспособиться к новым условиям обитания. Они либо уже уничтожили, либо сейчас занимаются уничтожением других животных. Одни виды животных занимаются созданием суперколоний планетарного масштаба, тогда как другие уничтожают весь зоопланктон и животных с невероятной скоростью. Аргентинский муравей

Аргентинские муравьи изначально обитали только в Южной Америке, но сейчас их колонии существуют в Южной Европе, США, а также в Азии. В Европе крупнейшая колония аргентинских муравьёв простирается на 6 тыс. км, раскинувшись вдоль всего средиземноморского побережья Испании, Франции, Монако и Италии. Колония муравьёв в США (Калифорния) уже разрослась до 900 км. Третья колония аргентинских муравьёв находится на западном побережье Японии. Было обнаружено, что все три колонии аргентинских муравьёв терпимы друг к другу, т.е. образуют огромную суперколонию планетарного масштаба. Ахатина гигантская

Родина ахатины гигантской — прибрежная часть Восточной Африки. Во время Второй Мировой войны этот моллюск распространился по Океании, странам Карибского бассейна, Америке. Расширение ареала ахатины было остановлено из-за введённого карантина. Была предотвращена начавшаяся инвазия улитки в США. Ахатина гигантская является опасным видом, поскольку ахатины — гермафродиты, то есть каждая особь имеет мужские и женские половые органы. При низкой плотности популяции возможно самооплодотворение. Улитка научилас осваивать всевозможные биотопы: прибрежные низменности, речные долины, леса, кустарниковые заросли, а также поля и пашни. Ахатина гигантская признана крайне опасным сельскохозяйственным вредителем. Американский сигнальный рак

Изначально американский сигнальный рак обитал в Северной Америке. В XX-ом веке распространился в Европе, поскольку не только устойчив к рачьей чуме, но и сам является её распространителем. Эндемики не способны конкурировать с американским сигнальным раком. В настоящее время встречается в Европе (на территории 25 стран), а также в России. Благородный олень

Олень включён в список самых опасных инвазивных видов по версии Международного союза охраны природы. Наибольшую опасность благородный олень несёт в Южной Америке, где с ним конкурирует за питание редкий южноандский олень. В Аргентине благородные олени распространились во многим национальных парках. В отдельных регионах благородный олень не дает восстанавливаться популяциям местных видов растений, особо активно употребляемых им в пищу, влияя таким образом на растительное разнообразие. Венозная рапана

Венозная рапана является хищником, который изначально можно было встретить только в заливе Петра Великого, а также у берегов Японии, однако в 1947 году рапана была случайно занесена в Чёрное море. По причине отсутствия в море естественных врагов популяция моллюсков мгновенно разрослась и нанесла огромный ущерб фауне Чёрного моря. В дальнейшем из-за интенсивных морских перевозок ареал рапаны увеличился: теперь она заселила всё Средиземное море, а также Северное море. Есть сведения, что рапана уже попала в воды Южной Америки. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...