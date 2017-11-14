Вечный полет: космонавты, погибшие на работе Рейтинг 9.9 14 ноября 1930 года родился Эдвард Уайт - первый астронавт США, вышедший в открытый космос. В 37-летнем возрасте он погиб во время наземных испытаний "Аполлона-1". Астронавты – герои прошедшего столетия, но их имена помнят и сейчас. При этом космос не так легко дался человеку, для этого потребовалось множество жертв. Погибшие космонавты, сотни офицеров-испытателей и солдат, умерших при взрывах и пожарах в процессе испытаний ракетной техники... Полеты в космос – необычайно опасная и сложная работа, выполняя которую можно в любую минуту погибнуть. О космонавтах, погибших “на работе” - в нашем фоторепортаже. "Союз-1".

В 1967 году СССР отставал от США в космической гонке. Несмотря на то, что перед этим запуски непилотируемых "Союзов" заканчивались авариями, политики спешили любой ценой запустить на орбиту корабль "Союз-1" с космонавтом на борту. Главным космонавтом стал 40-летний Владимир Комаров. Мужчина отлично знал корабль и вероятно понимал степень его неготовности. На орбите у корабля не раскрылась одна из солнечных батарей, а после вышли из строя обе системы навигации. Комаров сделал невозможное, сумев вывести неуправляемый корабль на посадочную траекторию вручную. На высоте около 7-и км , у Владимира отказали оба парашюта. Всему виной заводской брак- при их изготовлении на заводе нарушили технологию. Корабль с космонавтом столкнулся с землей в Оренбургской области на скорости 60 м/сек. "Через час раскопок мы обнаружили тело Комарова среди обломков корабля. Первое время было трудно разобрать, где голова, где руки и ноги. По-видимому, Комаров погиб во время удара корабля о землю, а пожар превратил его тело в небольшой обгорелый комок размером 30 на 80 сантиметров", - вспоминал главнокомандующий советских ВВС по космосу Николай Каманин. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...