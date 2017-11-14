Вечный полет: космонавты, погибшие на работе

"Союз-1".
В 1967 году СССР отставал от США в космической гонке. Несмотря на то, что перед этим запуски непилотируемых "Союзов" заканчивались авариями, политики спешили любой ценой запустить на орбиту корабль "Союз-1" с космонавтом на борту.
Главным космонавтом стал 40-летний Владимир Комаров. Мужчина отлично знал корабль и вероятно понимал степень его неготовности.
На орбите у корабля не раскрылась одна из солнечных батарей, а после вышли из строя обе системы навигации. Комаров сделал невозможное, сумев вывести неуправляемый корабль на посадочную траекторию вручную.
На высоте около 7-и км , у Владимира отказали оба парашюта. Всему виной заводской брак- при их изготовлении на заводе нарушили технологию. Корабль с космонавтом столкнулся с землей в Оренбургской области на скорости 60 м/сек.
"Через час раскопок мы обнаружили тело Комарова среди обломков корабля. Первое время было трудно разобрать, где голова, где руки и ноги. По-видимому, Комаров погиб во время удара корабля о землю, а пожар превратил его тело в небольшой обгорелый комок размером 30 на 80 сантиметров", - вспоминал главнокомандующий советских ВВС по космосу Николай Каманин.