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Вечный полет: космонавты, погибшие на работе

13.11.2017 11:44
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14 ноября 1930 года родился Эдвард Уайт - первый астронавт США, вышедший в открытый космос. В 37-летнем возрасте он погиб во время наземных испытаний "Аполлона-1". Астронавты – герои прошедшего столетия, но их имена помнят и сейчас. При этом космос не так легко дался человеку, для этого потребовалось множество жертв. Погибшие космонавты, сотни офицеров-испытателей и солдат, умерших при взрывах и пожарах в процессе испытаний ракетной техники... Полеты в космос – необычайно опасная и сложная работа, выполняя которую можно в любую минуту погибнуть. О космонавтах, погибших “на работе” - в нашем фоторепортаже.

"Союз-1".
В 1967 году СССР отставал от США в космической гонке. Несмотря на то, что перед этим запуски непилотируемых "Союзов" заканчивались авариями, политики спешили любой ценой запустить на орбиту корабль "Союз-1" с космонавтом на борту.

"Союз-1". В 1967 году СССР отставал от США в космической гонке. Несмотря на то, что перед этим запуски непилотируемых "Союзов" заканчивались авариями, политики спешили любой ценой запустить на орбиту корабль "Союз-1" с космонавтом на борту.

Главным космонавтом стал 40-летний Владимир Комаров. Мужчина отлично знал корабль и вероятно понимал степень его неготовности.

Главным космонавтом стал 40-летний Владимир Комаров. Мужчина отлично знал корабль и вероятно понимал степень его неготовности.

На орбите у корабля не раскрылась одна из солнечных батарей, а после вышли из строя обе системы навигации. Комаров сделал невозможное, сумев вывести неуправляемый корабль на посадочную траекторию вручную.

На орбите у корабля не раскрылась одна из солнечных батарей, а после вышли из строя обе системы навигации. Комаров сделал невозможное, сумев вывести неуправляемый корабль на посадочную траекторию вручную.

На высоте около 7-и км , у Владимира отказали оба парашюта. Всему виной заводской брак- при их изготовлении на заводе нарушили технологию. Корабль с космонавтом столкнулся с землей в Оренбургской области на скорости 60 м/сек.

На высоте около 7-и км , у Владимира отказали оба парашюта. Всему виной заводской брак- при их изготовлении на заводе нарушили технологию. Корабль с космонавтом столкнулся с землей в Оренбургской области на скорости 60 м/сек.

"Через час раскопок мы обнаружили тело Комарова среди обломков корабля. Первое время было трудно разобрать, где голова, где руки и ноги. По-видимому, Комаров погиб во время удара корабля о землю, а пожар превратил его тело в небольшой обгорелый комок размером 30 на 80 сантиметров", - вспоминал главнокомандующий советских ВВС по космосу Николай Каманин.

"Через час раскопок мы обнаружили тело Комарова среди обломков корабля. Первое время было трудно разобрать, где голова, где руки и ноги. По-видимому, Комаров погиб во время удара корабля о землю, а пожар превратил его тело в небольшой обгорелый комок размером 30 на 80 сантиметров", - вспоминал главнокомандующий советских ВВС по космосу Николай Каманин.
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