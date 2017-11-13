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Роскошные частные самолеты и их владельцы

12.11.2017 20:23
Рейтинг 9.7

Если раньше частный самолет могли позволить себе только суперзлодеи из голливудских боевиков и члены королевских семей, то сегодня ситуация иная: мировая элита накопила столько средств, что суперджеты себе покупают и бизнесмены, и высокооплачиваемые спортсмены. Например, известный автогонщик Льюис Хэмилтон приобрел красный Bombardier Challenger 650 за &#163;16.5 млн. Что уж говорить о таких людях, как Трамп, Абрамович или какой-нибудь из саудовских принцев.

Частный самолет Льюиса Хэмилтона
Да, для мира частных самолетов Бомбардир Челленджер 605 - довольно скромный вариант (насколько может быть скромным транспортное средство за 16 миллионов фунтов). Самолет рассчитан на 10 пассажиров и в нем даже нет душа. Его максимальная скорость - 870 км/ч.

Частный самолет Льюиса ХэмилтонаДа, для мира частных самолетов Бомбардир Челленджер 605 - довольно скромный вариант (насколько может быть скромным транспортное средство за 16 миллионов фунтов). Самолет рассчитан на 10 пассажиров и в нем даже нет душа. Его максимальная скорость - 870 км/ч.

Льюис купил его в 2013 году и вложился во внешнюю и внутреннюю отделку: самолет выкрасили в кроваво-красный цвет, кресла в салоне обтянули черной кожей с инициалами спортсмена.

Льюис купил его в 2013 году и вложился во внешнюю и внутреннюю отделку: самолет выкрасили в кроваво-красный цвет, кресла в салоне обтянули черной кожей с инициалами спортсмена.

Также внутри есть бар, множество плазменных экранов и выдвижная кровать - для долгих трансатлантических перелетов.

Также внутри есть бар, множество плазменных экранов и выдвижная кровать - для долгих трансатлантических перелетов.

Последним штрихом стало изменение регистрационного номера на G-LCDH. Последние четыре буквы расшифровываются как "Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон".

Последним штрихом стало изменение регистрационного номера на G-LCDH. Последние четыре буквы расшифровываются как "Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон".

Частный самолет Дональда Трампа
Trump Force One - частный самолет президента США Дональда Трампа - назвали так по аналогии с президентским бортом Air Force One. Только вот не у каждого президента, кроме выданного ему государством самолета, есть еще и свой собственный.

Частный самолет Дональда Трампа Trump Force One - частный самолет президента США Дональда Трампа - назвали так по аналогии с президентским бортом Air Force One. Только вот не у каждого президента, кроме выданного ему государством самолета, есть еще и свой собственный.
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