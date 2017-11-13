Роскошные частные самолеты и их владельцы

Частный самолет Льюиса Хэмилтона
Да, для мира частных самолетов Бомбардир Челленджер 605 - довольно скромный вариант (насколько может быть скромным транспортное средство за 16 миллионов фунтов). Самолет рассчитан на 10 пассажиров и в нем даже нет душа. Его максимальная скорость - 870 км/ч.
Льюис купил его в 2013 году и вложился во внешнюю и внутреннюю отделку: самолет выкрасили в кроваво-красный цвет, кресла в салоне обтянули черной кожей с инициалами спортсмена.
Также внутри есть бар, множество плазменных экранов и выдвижная кровать - для долгих трансатлантических перелетов.
Последним штрихом стало изменение регистрационного номера на G-LCDH. Последние четыре буквы расшифровываются как "Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон".
Частный самолет Дональда Трампа
Trump Force One - частный самолет президента США Дональда Трампа - назвали так по аналогии с президентским бортом Air Force One. Только вот не у каждого президента, кроме выданного ему государством самолета, есть еще и свой собственный.