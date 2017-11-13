Роскошные частные самолеты и их владельцы Рейтинг 9.7 Если раньше частный самолет могли позволить себе только суперзлодеи из голливудских боевиков и члены королевских семей, то сегодня ситуация иная: мировая элита накопила столько средств, что суперджеты себе покупают и бизнесмены, и высокооплачиваемые спортсмены. Например, известный автогонщик Льюис Хэмилтон приобрел красный Bombardier Challenger 650 за £16.5 млн. Что уж говорить о таких людях, как Трамп, Абрамович или какой-нибудь из саудовских принцев. Частный самолет Льюиса Хэмилтона

Да, для мира частных самолетов Бомбардир Челленджер 605 - довольно скромный вариант (насколько может быть скромным транспортное средство за 16 миллионов фунтов). Самолет рассчитан на 10 пассажиров и в нем даже нет душа. Его максимальная скорость - 870 км/ч. Льюис купил его в 2013 году и вложился во внешнюю и внутреннюю отделку: самолет выкрасили в кроваво-красный цвет, кресла в салоне обтянули черной кожей с инициалами спортсмена. Также внутри есть бар, множество плазменных экранов и выдвижная кровать - для долгих трансатлантических перелетов. Последним штрихом стало изменение регистрационного номера на G-LCDH. Последние четыре буквы расшифровываются как "Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон". Частный самолет Дональда Трампа

Trump Force One - частный самолет президента США Дональда Трампа - назвали так по аналогии с президентским бортом Air Force One. Только вот не у каждого президента, кроме выданного ему государством самолета, есть еще и свой собственный. 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...