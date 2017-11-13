10 изобретений, которые принесли больше вреда, чем пользы Рейтинг 9.3 История знает немало фактов, когда важные и полезные изобретения, которые создавались с самыми благими намерениями, не выполнили своего предназначения. Сегодня, мы хотим представить вашему вниманию список изобретений, которые по каким-либо неизвестным причинам привели к катастрофам, ущербу окружающей среде или человеческим смертям. Итак. 10.Циклон Б

Фриц Габер – немецкий учёный, который изобрёл дешёвое азотное удобрение и создал химическое оружие для Германии во время Второй мировой войны. Его изобретение фактически стало причиной смерти 1,2 миллиона человек. Циклон Б использовался в газовых камерах во время Холокоста. 9.Агент «Оранж»

Артур Гэлстон изобрёл химикат, который ускорял рост сои и позволял выращивать сорта с коротким вегетационным периодом. К сожалению, при высокой концентрации, агент «Оранж» превращался в гербицид и губил не только посевы, но и людей. Словесное название «Оранж» вещество приобрело из-за оранжевой окраски бочек, которые использовались для его транспортировки. Во время Второй Индокитайской войны с 1961 по 1971 год 77 миллионов литров этого химиката были распылены над большей частью территории Южного Вьетнама, что вызвало 400 000 смертей и ещё 500 000 случаев врождённых дефектов среди вьетнамского населения. 8.Пулемёт Гатлинга

Ричард Джордан Гатлинг в 1862 году изобрёл пулемёт под названием Revolving Battery Gun после того, как заметил, что большинство смертей во время американской Гражданской войны, были вызваны болезнями, а не пулями. В 1877 он написал: «Мне пришла в голову идея, а что если изобрести машину – оружие – которая благодаря скорости стрельбы, могла бы позволить одному человеку совершить столько выстрелов, сколько сделали бы сто. Это исключило бы потребность в многочисленных армиях, снизило бы продолжительность боёв, что впоследствии уменьшило риск возникновения болезней». Пулемёт Гатлинга наиболее успешно использовался, чтобы расширить европейские колониальные империи, безжалостно кося коренных жителей, вооружённых примитивным оружием. 7.Тринитротолуол

Юлиус Вильбранд – немецкий химик, изобрётший тринитротолуол в 1863 году, для использования в качестве жёлтой краски. Интересно, что вплоть до 1902 года, разрушительная сила тротила не была известна. Сейчас же это наиболее распространённое взрывчатое вещество, применяемое для снаряжения боеприпасов. 6.Тетраэтилсвинец

Томас Мидгли обнаружил, что фреон, как безопасный хладагент мог заменить токсичные хладагенты, типа аммиака. Это привело к колоссальному ущербу, нанесённому озоновому слою. Его другая известная идея, состояла в том, чтобы добавить тетраэтилсвинец в бензин, который якобы снижал его взрывоопасность. Вскоре это вызвало проблемы со здоровьем у людей по всему миру, а также смертельные случаи отравления свинцом. Томас Мидгли, как полагают, является человеком, который – «оказал больше влияния на атмосферу, чем какой-либо другой организм в истории Земли». 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...