Знаменитости, которые скрывали свой развод

Эвелина Бледанс и Александр Семин
Скрывали развод год
В начале сентября артистка призналась, что уже почти год находится в разводе. При этом пара продолжала создавать иллюзию счастливой семейной жизни в соцсетях, ведь 48-летняя Эвелина Бледанс и 35-летний Александр Семин для многих были примером идеальной семьи. В 2012 году у супругов родился сын Семен. Еще во время беременности Эвелине сообщили, что у мальчика синдром Дауна.
Пара решила сохранить малыша, а потом приложила максимум усилий для социализации ребенка. После объявления о расставании Эвелина заявила, что, несмотря на развод, они с бывшим супругом продолжат вместе работать над благотворительными и социальными проектами в поддержку детей с синдромом Дауна.
Ферги и Джош Дюамель
Скрывали развод 9 месяцев
В середине сентября певица и актер объявили о разводе. Бывшие супруги признались, что они разошлись еще в начале года, после восьмой годовщины брака, но не хотели это афишировать.
Позже, обсуждая развод на телешоу Венди Уильямс, артистка не смогла сдержать слез.
Кети Топурия и Лев Гейхман
Скрывали развод 9 месяцев
В начале года журналисты портала Life заявили, что новогодние каникулы замужняя певица провела в Таиланде — в компании рэпера Гуфа. Муж Кети, 44-летний бизнесмен Лев Гейхман никак не прокомментировал эти слухи, а сама Топурия и Гуф лишь посмеялись над новостью о своем романе.