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Знаменитости, которые скрывали свой развод

09.11.2017 19:06
Рейтинг 9.3

Личная жизнь звезд — достояние общественности. К сожалению, это становится своеобразной платой за успех и славу. Но некоторым знаменитостям удается держать в секрете имена своих возлюбленных, даты свадьбы и даже — развод! Вспомнили звезд, которые стойко держали оборону от сплетников.

Эвелина Бледанс и Александр Семин
Скрывали развод год
В начале сентября артистка призналась, что уже почти год находится в разводе. При этом пара продолжала создавать иллюзию счастливой семейной жизни в соцсетях, ведь 48-летняя Эвелина Бледанс и 35-летний Александр Семин для многих были примером идеальной семьи. В 2012 году у супругов родился сын Семен. Еще во время беременности Эвелине сообщили, что у мальчика синдром Дауна.

Эвелина Бледанс и Александр Семин Скрывали развод годВ начале сентября артистка призналась, что уже почти год находится в разводе. При этом пара продолжала создавать иллюзию счастливой семейной жизни в соцсетях, ведь 48-летняя Эвелина Бледанс и 35-летний Александр Семин для многих были примером идеальной семьи. В 2012 году у супругов родился сын Семен. Еще во время беременности Эвелине сообщили, что у мальчика синдром Дауна.

Пара решила сохранить малыша, а потом приложила максимум усилий для социализации ребенка. После объявления о расставании Эвелина заявила, что, несмотря на развод, они с бывшим супругом продолжат вместе работать над благотворительными и социальными проектами в поддержку детей с синдромом Дауна.

Пара решила сохранить малыша, а потом приложила максимум усилий для социализации ребенка. После объявления о расставании Эвелина заявила, что, несмотря на развод, они с бывшим супругом продолжат вместе работать над благотворительными и социальными проектами в поддержку детей с синдромом Дауна.

Ферги и Джош Дюамель
Скрывали развод 9 месяцев
В середине сентября певица и актер объявили о разводе. Бывшие супруги признались, что они разошлись еще в начале года, после восьмой годовщины брака, но не хотели это афишировать.

Ферги и Джош Дюамель Скрывали развод 9 месяцевВ середине сентября певица и актер объявили о разводе. Бывшие супруги признались, что они разошлись еще в начале года, после восьмой годовщины брака, но не хотели это афишировать.

Позже, обсуждая развод на телешоу Венди Уильямс, артистка не смогла сдержать слез.

Позже, обсуждая развод на телешоу Венди Уильямс, артистка не смогла сдержать слез.

Кети Топурия и Лев Гейхман
Скрывали развод 9 месяцев
В начале года журналисты портала Life заявили, что новогодние каникулы замужняя певица провела в Таиланде — в компании рэпера Гуфа. Муж Кети, 44-летний бизнесмен Лев Гейхман никак не прокомментировал эти слухи, а сама Топурия и Гуф лишь посмеялись над новостью о своем романе.

Кети Топурия и Лев Гейхман Скрывали развод 9 месяцев В начале года журналисты портала Life заявили, что новогодние каникулы замужняя певица провела в Таиланде — в компании рэпера Гуфа. Муж Кети, 44-летний бизнесмен Лев Гейхман никак не прокомментировал эти слухи, а сама Топурия и Гуф лишь посмеялись над новостью о своем романе.
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