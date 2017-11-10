Знаменитости, которые скрывали свой развод Рейтинг 9.3 Личная жизнь звезд — достояние общественности. К сожалению, это становится своеобразной платой за успех и славу. Но некоторым знаменитостям удается держать в секрете имена своих возлюбленных, даты свадьбы и даже — развод! Вспомнили звезд, которые стойко держали оборону от сплетников. Эвелина Бледанс и Александр Семин

Скрывали развод год

В начале сентября артистка призналась, что уже почти год находится в разводе. При этом пара продолжала создавать иллюзию счастливой семейной жизни в соцсетях, ведь 48-летняя Эвелина Бледанс и 35-летний Александр Семин для многих были примером идеальной семьи. В 2012 году у супругов родился сын Семен. Еще во время беременности Эвелине сообщили, что у мальчика синдром Дауна. Пара решила сохранить малыша, а потом приложила максимум усилий для социализации ребенка. После объявления о расставании Эвелина заявила, что, несмотря на развод, они с бывшим супругом продолжат вместе работать над благотворительными и социальными проектами в поддержку детей с синдромом Дауна. Ферги и Джош Дюамель

Скрывали развод 9 месяцев

В середине сентября певица и актер объявили о разводе. Бывшие супруги признались, что они разошлись еще в начале года, после восьмой годовщины брака, но не хотели это афишировать. Позже, обсуждая развод на телешоу Венди Уильямс, артистка не смогла сдержать слез. Кети Топурия и Лев Гейхман

Скрывали развод 9 месяцев

В начале года журналисты портала Life заявили, что новогодние каникулы замужняя певица провела в Таиланде — в компании рэпера Гуфа. Муж Кети, 44-летний бизнесмен Лев Гейхман никак не прокомментировал эти слухи, а сама Топурия и Гуф лишь посмеялись над новостью о своем романе. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...