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Фотограф раскрывает секреты крутых романтических, свадебных и детских фото

09.11.2017 16:18
Рейтинг 9.6

Бразильский семейный фотограф запустил проект, который показывает, как на самом деле создаются красивые фотографии беременных женщин, умилительных детей и влюблённых. И для тех, кто не занимается профессионально фотографией, это может выглядеть сродни разоблачению сложного фокуса. То есть не менее эффектным, чем сам фокус.

Бразильский свадебный фотограф Гилмар Силва запустил полуюмористический проект под названием LUGARxPHOTO («место и фотография»). Этот проект рассказывает о том, как создаются красивые фотографии, и показывает, как снимки выглядят до обработки фотошопом.

Бразильский свадебный фотограф Гилмар Силва запустил полуюмористический проект под названием LUGARxPHOTO («место и фотография»). Этот проект рассказывает о том, как создаются красивые фотографии, и показывает, как снимки выглядят до обработки фотошопом.

На примерах видно, что в создании крутого снимка важна не только ретушь, но и правильный подбор места. Которое при нужном ракурсе превращается в прекрасный пейзаж, даже если изначально это обычная лужа или заросли сорняка, пишет BoredPanda. Вот примеры его разоблачающих работ. Например, фото малыша, лежащего в импровизированном гамаке, хотя на самом деле нет.

На примерах видно, что в создании крутого снимка важна не только ретушь, но и правильный подбор места. Которое при нужном ракурсе превращается в прекрасный пейзаж, даже если изначально это обычная лужа или заросли сорняка, пишет BoredPanda. Вот примеры его разоблачающих работ. Например, фото малыша, лежащего в импровизированном гамаке, хотя на самом деле нет.

Для многих пользователей подобные фотографии вызывают недоумение- как же из простой лужи сделать пейзаж, который становится ничем н хуже заграничных курортов?

Для многих пользователей подобные фотографии вызывают недоумение- как же из простой лужи сделать пейзаж, который становится ничем н хуже заграничных курортов?

Над детскими фотографиями зачастую работают гораздо больше, естественно, тратя много времени на обработку в цветовых редакторах.

Над детскими фотографиями зачастую работают гораздо больше, естественно, тратя много времени на обработку в цветовых редакторах.

Особенно популярны совместные фото с животными. Увы, они также могут быть обманом - безопасность прежде всего..

Особенно популярны совместные фото с животными. Увы, они также могут быть обманом - безопасность прежде всего..
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