Фотограф раскрывает секреты крутых романтических, свадебных и детских фото

Бразильский свадебный фотограф Гилмар Силва запустил полуюмористический проект под названием LUGARxPHOTO («место и фотография»). Этот проект рассказывает о том, как создаются красивые фотографии, и показывает, как снимки выглядят до обработки фотошопом.
На примерах видно, что в создании крутого снимка важна не только ретушь, но и правильный подбор места. Которое при нужном ракурсе превращается в прекрасный пейзаж, даже если изначально это обычная лужа или заросли сорняка, пишет BoredPanda. Вот примеры его разоблачающих работ. Например, фото малыша, лежащего в импровизированном гамаке, хотя на самом деле нет.
Для многих пользователей подобные фотографии вызывают недоумение- как же из простой лужи сделать пейзаж, который становится ничем н хуже заграничных курортов?
Над детскими фотографиями зачастую работают гораздо больше, естественно, тратя много времени на обработку в цветовых редакторах.
Особенно популярны совместные фото с животными. Увы, они также могут быть обманом - безопасность прежде всего..