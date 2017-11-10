Реальные икс-мэны: люди со сверхспособностями Рейтинг 9.9 11 ноября 1951 года родился Ким Пик - американский вундеркинд с феноменальной памятью. Считаете, что люди со сверхспособностями - это лишь герои кино, мультфильмов и комиксов? В реальной жизни можно встретить примеры "суперменов", которые и не снились голливудским сценаристам. Конечно, они не могут летать или телепортироваться, однако экстраординарные способности каждого из них наука так и не смогла пока объяснить. "Ким-пьютер" Ким Пик

Американец с феноменальной памятью, запоминал до 98 % прочитанной информации, за что получил прозвище "Ким-пьютер", а также стал прототипом героя Дастина Хоффмана в фильме "Человек дождя". Ким Пик родился с непропорционально большой головой, черепно-мозговой грыжей размером с бейсбольный мяч на затылке, повреждением мозжечка и врождённым пороком, который характеризуется отсутствием мозолистого тела, которое в норме соединяет правое и левое полушария мозга. Ни одно из врождённых заболеваний Кима обычно не ведёт к одарённости. По предположению учёных, нейроны мозга в виду отсутствия мозолистого тела создали новые соединения, что привело к многократному увеличению объёма памяти Кима. По воспоминаниям его отца, Ким научился читать в возрасте 16 месяцев, читал помногу и часто. В возрасте трех лет читал газеты и пользовался толковым словарем для разъяснения смысла незнакомых слов. К семи годам знал наизусть Библию. В обычную школу Кима не приняли, а школ для обучения детей с подобными нарушениями в США в 1950-е — 1960-е годы еще не существовало. Обучением мальчика занялся его отец. К 14 годам Ким закончил изучение основной школьной программы, но власти штата отказались выдать ему сертификат ввиду инвалидности. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...