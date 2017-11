Лучшие кадры с конкурса от National Geographic Рейтинг 8.9 До 17 ноября проходит конкурс от National Geographic. Победитель получил в награду 7500 долларов. Мы предлагаем вам вашему вниманию лучшие снимки с конкурса. Странник. Песчаная буря в Национальном парке Алтын-Эмель, Казахстан. (Фото Alesya Osadchaya | 2017 National Geographic Nature Photographer of the Year): Морская черепаха и закат. (Фото Gaby Barathieu | 2017 National Geographic Nature Photographer of the Year): Мост и река в Исландии. Вид сверху. (Фото Manish Mamtani | 2017 National Geographic Nature Photographer of the Year): Дикие эмоции. Лисы в национальном резервате дикой природы в Кадьякском архипелаге на юго-западе Аляски, США. (Фото Joshua Blouin | 2017 National Geographic Nature Photographer of the Year): Стрекоза и роса. (Фото Teri Zandi | 2017 National Geographic Nature Photographer of the Year): 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров