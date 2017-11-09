Врагу не пожелаешь: самые ужасные мужья-знаменитости Рейтинг 9.9 10 ноября 1910 года Лев Николаевич Толстой тайно отправился из Ясной Поляны в свое последнее путешествие. Многим писатель известен лишь как прославленный писатель, философ и носитель кустистой бороды, тогда как подробности его биографии известны мало кому. А тем не менее Лев Николаевич был не очень-то завидным супругом... Психологическое насилие, любовницы в семейном доме, воздержание ради любви, предательства. Чего только не было в браках известных супругов, которых и врагу не пожелаешь. Представляем вам знаменитых горе-мужей. Генрих VIII.

Король Англии относился к своим благоверным как к расходному материалу, а от надоевших быстро избавлялся. Второй представитель династии Тюдоров очень настойчиво получал то, чего желал, но охладевал к достигнутому очень уж быстро. Влюбившись в Анну Болейн, которая отказывала в связи женатому монарху, король оказался втянут в мучительно долгий бракоразводный процесс с первой супругой, бракоразводный процесс с первой супругой Катериной Арагонской длился около семи лет. В итоге Генрих даже пошел на отделение английской церкви от Рима. Но уже через три года Генрих обвинил жену, родившую ему дочь, в измене и отправил на эшафот. Поговаривали, что виной тому желание короля иметь наследника, которого не могла родить Анна. Потом король воспылал страстью к Джейн Сеймур, фрейлине Болейн, и женился на ней через неделю после казни Анны. Джейн умерла в родах. Когда короля спросили, кого спасать — мать или дитя, он ответил: «Спасите ребенка. Женщин я могу достать столько, сколько угодно»... Следующий брак развалился из-за портрета. Портрет Анны Клевской монарху понравился, а сама невеста - нет. Так что буквально через полгода брак был аннулирован. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров