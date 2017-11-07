Поразительные факты о необитаемых островах, которые вы могли не знать Рейтинг 9.6 Необитаемые острова - это места, окруженные ореолом загадочности, таинственности, притягательности и ужаса. В этом посте мы расскажем поразительные факты про необитаемые острова и, порой очень жуткие, причины их необитаемости. Необитаемых островов на Земле больше, чем обитаемых. По большей части это маленькие острова и главная причина их необитаемости - отсутствие пресной воды. Однако, причины необитаемости бывают разные. Самым крупным в мире необитаемым островом считается остров Девон в Канадском Арктическом архипелаге (55,2 тыс. км²). Его площадь сравнима с Хорватией (56,5 тыс. км²), имеет большой запас пресной воды в ледниках, но его расположение в северных широтах и рельеф создают очень тяжелые условия для жизни. Отличительной особенностью острова является то, что на нем проводят испытания марсоходов. Рыжий безжизненный грунт, суровые природные условия даже летом, пересеченная местность , свой метеоритный кратер Хотон в котором расположена сезонная база для исследований - Haughton Mars Project Research Station на которой отрабатываются различные процедуры и методики планетных исследований, привлекают исследователей и студентов Канадского космического агентства и NASA как удобный полигон для обучения, проведения экспериментов и тестирования техники в условиях, приближенных к инопланетным. На девоне имитируют выход на поверхность в скафандрах, проверяют буровые установки и даже высаживают растения в "марсианский" грунт. Атолл Пальмира, Гавайи. Известен часто пропадающими совершенно бесследно судами. Этот атолл моряки старались обходить стороной, остров имеет славу непонятного и загадочного. Во вторую мировую на атолле была построена взлетно-посадочная полоса для военных самолетов, а также пункт заправки для подводных лодок, но служившие на острове матросы отмечали ухудшение своего состояния - постоянные головные боли, панические атаки и галлюцинации. С окончания Второй Мировой остров необитаем. Еще один "пожиратель" кораблей - остров Сейбл, расположенный недалеко от Канады в Атлантическом океане. Только по официальным данным остров "поглотил" не менее 350 судов. Все дело в том, что остров - это место встречи двух течений теплого Гольфстрима и холодного Лабрадорского, которые намыли эти зыбучие пески, где корабль, севший на мель поглощался все время намываемым песком. Опасность острова заключается еще и в том, что он ежегодно перемещается на 200 метров на восток. Змеиный остров (Кеймада-Гранди), Бразилия. не грозит этому острову вырубка лесов, туристы и вообще посетители. Все потому, что остров буквально кишит ядовитыми змеями, чей яд настолько сильный, что растворяет плоть. 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...