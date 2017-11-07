11 звезд Голливуда, обвиненных в сексистских высказываниях Рейтинг 9.6 «Карточный домик» – лучшее описание сегодняшней ситуации в Голливуде. Западную киноиндустрию сотрясает скандал за скандалом: то продюсер кого-то хватал за грудь, то актер кого-то ущипнул за зад, то режиссер делал неприличные намеки. Обвинения множатся, истерия растет, как снежный ком: десятки пострадавших, иски и увольнения, разрушенные карьеры, остановленные проекты и закрытые сериалы. Действительно, события вокруг Харви Вайнштейна и Кевина Спейси приняли какой-то запредельный оборот, но есть в Голливуде «злодеи» и пониже статусом – кого-то осуждают пока только за неловко брошенные слова или неумело сформулированные эмоции. Мы вспомнили несколько голливудских звезд, которых по итогам их интервью обвиняли в сексизме. Запомните эти имена, сегодня они языком «метут», а завтра может вскрыться такое… Эндрю Гарфилд

Обычно выдержанный и весьма обтекаемо выражающийся Эндрю Гарфилд был пойман на двусмысленных намеках во время промотура «Нового Человека-паука», причем на смех его выставила Эмма Стоун, на тот момент не только коллега Гарфилда в кадре фильма, но и подруга в жизни за кадром. На вопрос одного из юных фанатов о том, каково ему было в новом обтягивающем костюме, Эндрю, явно имея в виду область ниже пояса, заявил, что это было «несколько по-женски». Стоун отреагировала мгновенно и спросила: «По-женски, это как?» Пока актер пытался выкрутиться из щекотливой ситуации, Эмма отметила, что, даже если в подобной фразе нет оскорбительного подтекста, Эндрю не стоит рассуждать о том, в чем он не может, как мужчина, разбираться. В 2015 году пара распалась. Мел Гибсон

Хоть Мел Гибсон как-то в интервью и заявил, что никогда никого не дискриминировал, память его однозначно подводит. А вот полицейские протоколы все помнят, например, в них числится инцидент с арестом актера в 2006 году, когда голливудская звезда обратилась к женщине-полицейскому со словами: «На что это ты уставилась, сисястая?» Хранятся в деле Гибсона и его угрозы в адрес бывшей жены Оксаны Григорьевой, которыми актер завалил автоответчик супруги, самыми красочными фразами там стали: «Я приеду и сожгу твой дом вместе с тобой», «Ты выглядишь как жирная свинья в жару» и пожелание «изнасилования толпой ниггеров». Добавьте к этому фразу из интервью «Плейбою»: «Женщины и мужчины – слишком разные. Между ними никогда не будет равенства», и кандидат на очередную волну обвинений готов. Мэтт Деймон

Один из умнейших голливудских актеров Мэтт Деймон попал в некрасивую ситуацию в 2015-м, когда в рамках проекта Greenlight участвовал в шоу по продвижению в кинематографе молодых режиссеров. На определенном этапе актер оказался втянут в дискуссию относительно прохождения в следующий этап тандема постановщиков, состоящего из мужчины-азиата и белой женщины, – Деймон настаивал на прохождении пары постановщиков-мужчин и в пылу полемики даже обронил фразу о том, что расовое и гендерное разнообразие хорошо в кастинге фильма, а не по другую сторону камеры. За эти слова актеру пришлось извиняться не только перед участниками шоу и зрителями, но и перед продюсерами проекта, для этого актер выступил с заявлением о том, что отбор проходит исключительно на основании заслуг, а не по цвету кожи и полу. Шон Коннери

Образец джентльменского поведения, шарма и изящества, Шон Коннери наверняка навсегда останется лучшим Джеймсом Бондом в истории кино, но вот за слова, произнесенные вне съемочной площадки, шотландскую звезду еще долго будут ругать. И по заслугам. Еще с середины 60-х Коннери приписывают несколько цитат, где актер приветствует или хотя бы не осуждает насилие в отношении женщин. Среди них встречается и такое: «Не вижу ничего плохого в том, чтобы дать женщине пощечину. Просто нужно соизмерять силы и не бить ее, как мужчину». Или более поздний вариант: «Есть женщины, которые заслуживают трепки. Они сами идут на конфронтацию, и это дает мужчине право поставить ее на место». Актер, впрочем, такие слова отрицает и всячески подчеркивает неприемлемость насилия в отношении женщин, но бывает ли дым без огня? Рассел Кроу

Заслуженный Гладиатор Америки оказался вовсе не таким уж и рыцарем, как многим могло показаться, – Рассел Кроу своей прямотой умудрился оскорбить не одну и не двух женщин, а сразу несколько поколений. Размышляя о том, что актрисам приходится нелегко на этапе, когда они переходят от амплуа молодых барышень к возрастным ролям, австралиец отметил: «В 40, 45, 48 женщины уже не выглядят нимфетками, так какого черта они лезут играть молоденьких девушек? У мужчин все проще – если у тебя крепкое тело и задорный взгляд, ты можешь исполнить роль любого возраста, но женщинам подобное не пристало, это выглядит жалко». Забавно, что данное интервью Кроу дал австралийскому женскому журналу. Можно себе представить, сколько номеров этого издания отправилось в топку после таких слов. 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров