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7 неудачных покушений на советских вождей

06.11.2017 14:07
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7 ноября 1990 года слесарь Александр Шмонов выстрелил в Михаила Горбачева на праздничной демонстрации. К счастью, выстрелы не достигли какой-либо цели, а преступник был задержан. Несмотря на могущество КГБ, все советские вожди становились мишенью для покушений, но в СССР, естественно, подобные инциденты держали в тайне. Генсекам везло определенно больше, нежели лидерам других государств, становившихся жертвами безжалостных убийств, коих происходило немало. Представляем вашему вниманию шесть неудачных покушений на советских вождей.

Владимир Ленин
30 августа 1918 года на заводе Михельсона на Ленина было совершено покушение. По официальной версии, главной подозреваемой стала полуслепая эсерка Фанни Каплан. Существует версия, о том, что покушение стало результатом заговора эсеров, а в вождя революции стреляли отравленными пулями.

Владимир Ленин 30 августа 1918 года на заводе Михельсона на Ленина было совершено покушение. По официальной версии, главной подозреваемой стала полуслепая эсерка Фанни Каплан. Существует версия, о том, что покушение стало результатом заговора эсеров, а в вождя революции стреляли отравленными пулями.

В тот день, когда Ленин выступал перед рабочими завода Михельсона, вождь отказался от личной охраны. Стоит отметить, что охрана отсутствовала и на самом заводе. Речь Ленина на митинге закончилась словами: «Умрём, или победим!».

В тот день, когда Ленин выступал перед рабочими завода Михельсона, вождь отказался от личной охраны. Стоит отметить, что охрана отсутствовала и на самом заводе. Речь Ленина на митинге закончилась словами: «Умрём, или победим!».

Когда Ленин уже покидал завод, и уже садился в автомобиль, к нему подошла женщина с жалобой, что на железнодорожных вокзалах конфискуют хлеб. В этот момент Каплан сделала три выстрела.

Когда Ленин уже покидал завод, и уже садился в автомобиль, к нему подошла женщина с жалобой, что на железнодорожных вокзалах конфискуют хлеб. В этот момент Каплан сделала три выстрела.

Шофёр Ленина, Степан Гиль, бросился за неизвестной, однако она через некоторое время остановилась сама, была арестована и доставлена на Лубянку. Арестовавшему ее рабочему Н. Иванову она заявила, что стреляла в Ленина.

Шофёр Ленина, Степан Гиль, бросился за неизвестной, однако она через некоторое время остановилась сама, была арестована и доставлена на Лубянку. Арестовавшему ее рабочему Н. Иванову она заявила, что стреляла в Ленина.

По словам Иванова, на вопрос, по чьему приказанию это было сделано, она ответила: "по предложению социалистов-революционеров. Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью". При обыске у Каплан обнаружили браунинг № 150489, железнодорожный билет, папиросы, записную книжку и мелкие личные вещи.

По словам Иванова, на вопрос, по чьему приказанию это было сделано, она ответила: "по предложению социалистов-революционеров. Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью". При обыске у Каплан обнаружили браунинг № 150489, железнодорожный билет, папиросы, записную книжку и мелкие личные вещи.
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