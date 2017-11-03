Плохие приметы разных народов мира Рейтинг 9.4 Каких только предвещающих несчастье примет не бывает в различных уголках нашей планеты! Одни боятся просыпать перец, другие никогда не похвалят младенца, а третьи не стригут ногти после заката. Давайте вместе улыбнёмся над плохими приметами разных народов мира. В Чехии плохая примета – смешивать пиво

Если вы находитесь в Чехии (первой стране в мире по потреблению пива на душу населения), то не наливайте пиво в бокал, в котором уже есть пиво другого сорта, иначе с вами непременно случатся неприятности. В Греции вторник, попадающий на 13-е число, считается плохим днём

Как американцы опасаются пятницы, 13-го, так греки с предубеждением относятся ко вторнику, особенно если он выпадает на 13-е число. Возможно, этой традиции положил начало вторник 13 апреля 1204 года (по юлианскому календарю), когда Константинополь пал под натиском крестоносцев. Однако это не единственный чёрный вторник в греческой истории: во вторник 29 мая 1453 Константинополь взяли турки-османы. Один из путешественников 19 века писал в своих путевых заметках, что по вторникам греки даже избегают бриться. В некоторых странах Латинской Америки считается, что жениться во вторник – к несчастью

Суеверия, касающиеся вторника, есть и в некоторых странах Латинской Америки, вплоть до того, что название фильма «Пятница, 13-е» у них переводили, как «Вторник, 13-е». Об опасности вторника утверждается также в национальной поговорке: «En martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes», то есть «По вторникам не женись, не отправляйся в дорогу и не выходи из дома». В Южной Корее нельзя болтать ногами

В Южной Корее детей учат не болтать ногами, иначе можно стряхнуть богатство и удачу. В некоторых рыболовных районах Китая считается плохой приметой переворачивать приготовленную рыбу

По поверью, это может привести к кораблекрушению. Съев верхнюю половину рыбы, мясо с нижней половины достают палочками. 1-56-1011-1516-2021-24далее Твитнуть Новости наших партнеров