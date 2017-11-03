 
TOP 10

1 Найден дневник студента, устроившего резню в колледже

2 Жене Джигарханяна в России "светит" несколько уголовных дел

3 СМИ: Дмитрия Марьянова погубили несовместимые между собой лекарства

4 Фото Бен Ладена с Хиллари Клинтон, о котором рассказала Захарова, оказалось фейком

5 В Иркутской области акушер-гинеколог умерла после 30-часовой смены

6 В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

7 Избитые в турецком отеле уральцы добились компенсации от ANEX Tour

8 Жена Сергея Бодрова в первом интервью рассказала о личном

9 Василий Уткин упал со стула в прямом эфире «Спорт FM»

10 Автомобиль с объеденным трупом 2,5 месяца простоял во дворе многоэтажки

Новости наших партнеров

Плохие приметы разных народов мира

02.11.2017 14:48
Рейтинг 9.4

Каких только предвещающих несчастье примет не бывает в различных уголках нашей планеты! Одни боятся просыпать перец, другие никогда не похвалят младенца, а третьи не стригут ногти после заката. Давайте вместе улыбнёмся над плохими приметами разных народов мира.

В Чехии плохая примета – смешивать пиво
Если вы находитесь в Чехии (первой стране в мире по потреблению пива на душу населения), то не наливайте пиво в бокал, в котором уже есть пиво другого сорта, иначе с вами непременно случатся неприятности.

В Чехии плохая примета – смешивать пиво Если вы находитесь в Чехии (первой стране в мире по потреблению пива на душу населения), то не наливайте пиво в бокал, в котором уже есть пиво другого сорта, иначе с вами непременно случатся неприятности.

В Греции вторник, попадающий на 13-е число, считается плохим днём
Как американцы опасаются пятницы, 13-го, так греки с предубеждением относятся ко вторнику, особенно если он выпадает на 13-е число. Возможно, этой традиции положил начало вторник 13 апреля 1204 года (по юлианскому календарю), когда Константинополь пал под натиском крестоносцев. Однако это не единственный чёрный вторник в греческой истории: во вторник 29 мая 1453 Константинополь взяли турки-османы. Один из путешественников 19 века писал в своих путевых заметках, что по вторникам греки даже избегают бриться.

В Греции вторник, попадающий на 13-е число, считается плохим днём Как американцы опасаются пятницы, 13-го, так греки с предубеждением относятся ко вторнику, особенно если он выпадает на 13-е число. Возможно, этой традиции положил начало вторник 13 апреля 1204 года (по юлианскому календарю), когда Константинополь пал под натиском крестоносцев. Однако это не единственный чёрный вторник в греческой истории: во вторник 29 мая 1453 Константинополь взяли турки-османы. Один из путешественников 19 века писал в своих путевых заметках, что по вторникам греки даже избегают бриться.

В некоторых странах Латинской Америки считается, что жениться во вторник – к несчастью
Суеверия, касающиеся вторника, есть и в некоторых странах Латинской Америки, вплоть до того, что название фильма «Пятница, 13-е» у них переводили, как «Вторник, 13-е». Об опасности вторника утверждается также в национальной поговорке: «En martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes», то есть «По вторникам не женись, не отправляйся в дорогу и не выходи из дома».

В некоторых странах Латинской Америки считается, что жениться во вторник – к несчастью Суеверия, касающиеся вторника, есть и в некоторых странах Латинской Америки, вплоть до того, что название фильма «Пятница, 13-е» у них переводили, как «Вторник, 13-е». Об опасности вторника утверждается также в национальной поговорке: «En martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes», то есть «По вторникам не женись, не отправляйся в дорогу и не выходи из дома».

В Южной Корее нельзя болтать ногами
В Южной Корее детей учат не болтать ногами, иначе можно стряхнуть богатство и удачу.

В Южной Корее нельзя болтать ногами В Южной Корее детей учат не болтать ногами, иначе можно стряхнуть богатство и удачу.

В некоторых рыболовных районах Китая считается плохой приметой переворачивать приготовленную рыбу
По поверью, это может привести к кораблекрушению. Съев верхнюю половину рыбы, мясо с нижней половины достают палочками.

В некоторых рыболовных районах Китая считается плохой приметой переворачивать приготовленную рыбу По поверью, это может привести к кораблекрушению. Съев верхнюю половину рыбы, мясо с нижней половины достают палочками.
1-56-1011-1516-2021-24далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга