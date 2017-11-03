Жуткие вещи, которые были разрешены и использовались в прошлом Рейтинг 9.8 Если кажется, что лишь нынешнее поколение творит нечто из ряда вон выходящее, достаточно обратить внимание на то, что происходило сравнительно недавно. Можно убедиться, что наши предки делали такие вещи, которые сейчас кажутся просто дикими и невозможными. 1. Использование кокаина в качестве лечебного средства

Кокаин рекомендовали даже детям- тем, кто не мог быстро уснуть. Он входил в состав средств от кашля, бессонницы, им также снимали зубную боль. Все эти составы широко рекламировались и активно продавались в аптеках. 2. Отправка детей по почте посылкой

Хотя конкретно эта фотография постановочная, но факт отправки детей посылкой действительно подтверждается. Так в газете New York Times за 1913 год можно найти статью «BABY BOY BY PARCEL POST: Rural Carrier Safely Delivered 10 ¾ Pound Infant to grandmother», в которой рассказывается история о том, как как почтовый перевозчик Вернон Литл доставил ребенка, «хорошо завернутого и готового к отправке почтой», из его родительского дома к бабушке. Свой рассказ автор заканчивает так: «Почтовая оплата составляла пятнадцать центов, а посылка была застрахована на 50 долларов». Всего через год «Таймс» выпустил еще одну статью о двухлетнем ребенке, который был доставлен из дома своей бабушки к своей тете. расстояние между домами составило двадцать три мили. Наконец, «Таймс» напечатала статью о письме генеральному прокурору от семьи, которые желали отправить ребенка почтой из Джоржии в Пенсильванию. Родители осведомлялись о подробностях и деталях этой почтовой посылки. 3. Оконные ящики для младенцев

В Великобритании в 30-х годах прошлого века это явление было обычным. Таким образом, "выгуливали" ребенка в то время, как мамы занимались домашними делами. Очевидно, подобные клетки считались безопасными и полезными. 4. Сомнительные медицинские методы лечения

Лоботомия, кровопускание по поводу и без, подрезание кончика языка при заикании, лечение электрошоком... Надо ли говорить, что подобные методы были по большей степени не просто бесполезны, но и оставляли зачастую человека инвалидом. Тем не менее, они применялись, о чем сейчас даже подумать страшно. 5. Игрушки с полонием и ураном

В 50-х годах XX века радиацию не считали чем-то опасным. Наверное поэтому игрушки, в частности наборы для создания лаборатории, создающей атомную энергию не были чем-то из ряда вон выходящим и продавались в обычных магазинах. Да, в составе этих наборов были уран и плутоний, конечно, с микроскопических дозах. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров