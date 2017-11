Жуткие вещи, которые были разрешены и использовались в прошлом

2. Отправка детей по почте посылкой

Хотя конкретно эта фотография постановочная, но факт отправки детей посылкой действительно подтверждается. Так в газете New York Times за 1913 год можно найти статью «BABY BOY BY PARCEL POST: Rural Carrier Safely Delivered 10 ¾ Pound Infant to grandmother», в которой рассказывается история о том, как как почтовый перевозчик Вернон Литл доставил ребенка, «хорошо завернутого и готового к отправке почтой», из его родительского дома к бабушке. Свой рассказ автор заканчивает так: «Почтовая оплата составляла пятнадцать центов, а посылка была застрахована на 50 долларов». Всего через год «Таймс» выпустил еще одну статью о двухлетнем ребенке, который был доставлен из дома своей бабушки к своей тете. расстояние между домами составило двадцать три мили. Наконец, «Таймс» напечатала статью о письме генеральному прокурору от семьи, которые желали отправить ребенка почтой из Джоржии в Пенсильванию. Родители осведомлялись о подробностях и деталях этой почтовой посылки.