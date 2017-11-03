"Грязные танцы", фото в рясе и другие скандалы Ксениии Собчак Рейтинг 9.9 Совсем недавно телеведущая Ксения Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Пожалуй не проходит и дня, чтобы СМИ не написали что-то о Собчак. Но 5 ноября повод лишний раз вспомнить о Ксении Анатольевне действительно весомый - ей исполняется 36 лет. Мы предлагаем в этот день вспомнить несколько громких историй с участием будущего кандидата в президенты России, которые уже стали достоянием истории. Как говорится, из песни слов не выкинешь... Дебош в самолете

Во время вылета из Москвы в Санкт-Петербург, Ксения устроила скандал на борту самолета. Собчак кричала на бортпроводников, обвиняя их в задержке рейса из-за принципиальности стюардессы. Позже оказалось, что экипаж действовал в соответствии с инструкцией. Около 40 минут велось разбирательство с пассажиром, из-за которого задержали рейс. Мужчина отказался показывать посадочный талон, видимо, потерянный при посадке. После решения вопроса с незадачливым пассажиром, экипажу все-таки пришлось переключиться на взвинченную телеведущую. Теледива так разнервничалась, что буквально нападала на одну из бортпроводниц. Собчак не стеснялась использовать нецензурную брань, оскорблять и даже намекать на интимную связь стюардессы с капитаном. По сообщениям свидетелей, Ксения ни один раз выкрикивала, что опаздывает на спектакль. По всей видимости, под спектаклем девушка подразумевала вручение премии в Петербурге, церемонию которой она должна была вести тем же вечером. Сама телеведущая и редактор L Officiel пояснила произошедшее на своей страничке в Инстаграм немного иначе. "Самый отвратительный совковый синдром это "синдром хозяина шлагбаума". Это когда "маленький" человек вдруг получает маленькую, НО власть. Рейс Москва-Питер, полет: 1час 20 мин. Некий пассажир действительно хамовато ответил стюардессе и не показал посадочный. Вместо того, чтобы успокоить пассажира и объяснить, что он обязан показать билет, стюардесса тут же жалуется капитану ,а тот принимает стремительное решение снять пассажира с рейса, и это при том, что пассажир поняв, что дело пахнет керосином , присмирел и билет показал. То есть хрупкая самооценка стюардессы восстановлена, НО: самолет задержан на два с половиной часа при полетном времени в час", - написала Собчак.

Кстати, позже пост со своей историей Ксения удалила со своей страницы. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров