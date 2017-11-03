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"Грязные танцы", фото в рясе и другие скандалы Ксениии Собчак

02.11.2017 12:27
Рейтинг 9.9

Совсем недавно телеведущая Ксения Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Пожалуй не проходит и дня, чтобы СМИ не написали что-то о Собчак. Но 5 ноября повод лишний раз вспомнить о Ксении Анатольевне действительно весомый - ей исполняется 36 лет. Мы предлагаем в этот день вспомнить несколько громких историй с участием будущего кандидата в президенты России, которые уже стали достоянием истории. Как говорится, из песни слов не выкинешь...

Дебош в самолете
Во время вылета из Москвы в Санкт-Петербург, Ксения устроила скандал на борту самолета. Собчак кричала на бортпроводников, обвиняя их в задержке рейса из-за принципиальности стюардессы. Позже оказалось, что экипаж действовал в соответствии с инструкцией.

Дебош в самолетеВо время вылета из Москвы в Санкт-Петербург, Ксения устроила скандал на борту самолета. Собчак кричала на бортпроводников, обвиняя их в задержке рейса из-за принципиальности стюардессы. Позже оказалось, что экипаж действовал в соответствии с инструкцией.

Около 40 минут велось разбирательство с пассажиром, из-за которого задержали рейс. Мужчина отказался показывать посадочный талон, видимо, потерянный при посадке. После решения вопроса с незадачливым пассажиром, экипажу все-таки пришлось переключиться на взвинченную телеведущую.

Около 40 минут велось разбирательство с пассажиром, из-за которого задержали рейс. Мужчина отказался показывать посадочный талон, видимо, потерянный при посадке. После решения вопроса с незадачливым пассажиром, экипажу все-таки пришлось переключиться на взвинченную телеведущую.

Теледива так разнервничалась, что буквально нападала на одну из бортпроводниц. Собчак не стеснялась использовать нецензурную брань, оскорблять и даже намекать на интимную связь стюардессы с капитаном. По сообщениям свидетелей, Ксения ни один раз выкрикивала, что опаздывает на спектакль. По всей видимости, под спектаклем девушка подразумевала вручение премии в Петербурге, церемонию которой она должна была вести тем же вечером.

Теледива так разнервничалась, что буквально нападала на одну из бортпроводниц. Собчак не стеснялась использовать нецензурную брань, оскорблять и даже намекать на интимную связь стюардессы с капитаном. По сообщениям свидетелей, Ксения ни один раз выкрикивала, что опаздывает на спектакль. По всей видимости, под спектаклем девушка подразумевала вручение премии в Петербурге, церемонию которой она должна была вести тем же вечером.

Сама телеведущая и редактор L Officiel пояснила произошедшее на своей страничке в Инстаграм немного иначе.

Сама телеведущая и редактор L Officiel пояснила произошедшее на своей страничке в Инстаграм немного иначе.

"Самый отвратительный совковый синдром это "синдром хозяина шлагбаума". Это когда "маленький" человек вдруг получает маленькую, НО власть. Рейс Москва-Питер, полет: 1час 20 мин. Некий пассажир действительно хамовато ответил стюардессе и не показал посадочный. Вместо того, чтобы успокоить пассажира и объяснить, что он обязан показать билет, стюардесса тут же жалуется капитану ,а тот принимает стремительное решение снять пассажира с рейса, и это при том, что пассажир поняв, что дело пахнет керосином , присмирел и билет показал. То есть хрупкая самооценка стюардессы восстановлена, НО: самолет задержан на два с половиной часа при полетном времени в час", - написала Собчак.
Кстати, позже пост со своей историей Ксения удалила со своей страницы.

"Самый отвратительный совковый синдром это "синдром хозяина шлагбаума". Это когда "маленький" человек вдруг получает маленькую, НО власть. Рейс Москва-Питер, полет: 1час 20 мин. Некий пассажир действительно хамовато ответил стюардессе и не показал посадочный. Вместо того, чтобы успокоить пассажира и объяснить, что он обязан показать билет, стюардесса тут же жалуется капитану ,а тот принимает стремительное решение снять пассажира с рейса, и это при том, что пассажир поняв, что дело пахнет керосином , присмирел и билет показал. То есть хрупкая самооценка стюардессы восстановлена, НО: самолет задержан на два с половиной часа при полетном времени в час", - написала Собчак.Кстати, позже пост со своей историей Ксения удалила со своей страницы.
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