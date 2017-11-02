Самые выдающиеся сироты, достигшие славы Рейтинг 9.4 Потерять близкого человека - большое горе. Потеря родителей 0 это невосполнимая утрата, которая откладывает отпечаток на человека на всю жизнь. Эти знаменитые люди потеряли своих родителей, но это не сломило их. Теперь их родители могли бы гордится своими детьми! Габриэль (Коко) Шанель

1. Габриэль (Коко) Шанель родилась 20 августа 1883 года в одном из французских приютов для бедных. Ее отец был рыночным торговцем, а мать – дочерью сельского плотника. Она умерла, когда девочке было 11 лет, а через неделю после этой трагедии отец увез всех своих детей в монастырский сиротский дом. С тех пор Коко его больше ни разу не видела. Мэрилин Монро

Отец будущей знаменитости бросил её мать в положении. Глэдис Монро Бейкер страдала психическими расстройствами, и периодически ее клали в больницу. Из-за болезни матери Норма Джинн попала в приют, а потом жила у приемных родителей. Пирс Броснан

Голливудский актер стал сиротой при живых родителях. Его отец ушел из семьи, когда ребенку не исполнилось и года, а мать оставила мальчика на попечение своих родителей и уехала в Англию. Броснан остался жить с бабушкой и дедушкой в Ирландии. После их смерти заботу о Пирсе взяли его дядя и тетя, которые в скором времени определили мальчугана в школу Братьев Христа. В этом образовательном учреждении были очень строгие правила: практиковалось даже телесное наказание. После нескольких лет обучения в религиозной школе Пирса забрала его мать, которая успела выйти замуж. По словам актера, детские воспоминания у него до сих пор вызывают нервную дрожь. Джон Леннон

Родители Джона развелись, когда мальчик был совсем маленький. Когда Джулия Леннон нашла себе другого мужчину, четырёхлетнего Джона взяли на воспитание его тётя по материнской линии Мими Смит и её муж Джордж Смит, у которых не было своих детей. Майк Тайсон.

Детство знаменитого боксера было очень тяжелым. К счастью, его заметил знаменитый тренер Кас д’Амато. Д’Амато поселил Тайсона у себя и даже оформил официальную опеку над ним — настоящего отца Майк и не помнил, а мать его была наркоманкой и вскоре умерла. Из детской компании Майка практически никто не уцелел — его друзья садились в тюрьмы или умирали, в том числе и у него на глазах. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров