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Самый большой в мире дирижабль Airlander 10 готовится к воздушным круизам

01.11.2017 20:01
Рейтинг 9.7

Airlander 10 - крупнейший дирижабль в мире длиной 92 метра и весом 20 тонн, в следующем году будет передан престижной британской туристической компании Henry Cookson Adventures. На летающем гиганте можно будет полететь куда угодно: дирижабль будет совершать воздушные круизы в самые разные точки планеты!

По словам разработчиков, судно может находиться в воздухе неделями. "Я летал на Airlander 10 уже несколько раз, и мы с радостью ожидаем его первых пассажиров. Смотреть на мир и его захватывающие виды из дирижабля с люксовым интерьером - это непередаваемо", - рассказывает пилот-испытатель Airlander 10.

По словам разработчиков, судно может находиться в воздухе неделями. "Я летал на Airlander 10 уже несколько раз, и мы с радостью ожидаем его первых пассажиров. Смотреть на мир и его захватывающие виды из дирижабля с люксовым интерьером - это непередаваемо", - рассказывает пилот-испытатель Airlander 10.

В 2018 году Henry Cookson Adventures станет первой частной туристической компанией, которая протестирует дирижабль. Ожидается, что это будет революция в мире путешествий. Интерьер аэроплана выполнен в эксклюзивном стиле - его пока не демонстрируют. Создатель дирижабля - британская авиастроительная компания Hybrid Air Vehicles, и дизайнерская компания Design Q, удостоились гранта за дизайн-проект интерьера дирижабля.

В 2018 году Henry Cookson Adventures станет первой частной туристической компанией, которая протестирует дирижабль. Ожидается, что это будет революция в мире путешествий. Интерьер аэроплана выполнен в эксклюзивном стиле - его пока не демонстрируют. Создатель дирижабля - британская авиастроительная компания Hybrid Air Vehicles, и дизайнерская компания Design Q, удостоились гранта за дизайн-проект интерьера дирижабля.

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