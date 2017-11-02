Самый большой в мире дирижабль Airlander 10 готовится к воздушным круизам

По словам разработчиков, судно может находиться в воздухе неделями. "Я летал на Airlander 10 уже несколько раз, и мы с радостью ожидаем его первых пассажиров. Смотреть на мир и его захватывающие виды из дирижабля с люксовым интерьером - это непередаваемо", - рассказывает пилот-испытатель Airlander 10.
В 2018 году Henry Cookson Adventures станет первой частной туристической компанией, которая протестирует дирижабль. Ожидается, что это будет революция в мире путешествий. Интерьер аэроплана выполнен в эксклюзивном стиле - его пока не демонстрируют. Создатель дирижабля - британская авиастроительная компания Hybrid Air Vehicles, и дизайнерская компания Design Q, удостоились гранта за дизайн-проект интерьера дирижабля.
Сама компания Hybrid Air Vehicles шутливо назвала дирижабль "Flying Bum" ("летающая попа"). Форма говорит сама за себя!
В интернете, конечно, не обошлось без шуток с Ким Кардашян
В прошлом году Airlander 10 совершил первый испытательный полет, который закончился неудачно.