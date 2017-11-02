Самый большой в мире дирижабль Airlander 10 готовится к воздушным круизам Рейтинг 9.7 Airlander 10 - крупнейший дирижабль в мире длиной 92 метра и весом 20 тонн, в следующем году будет передан престижной британской туристической компании Henry Cookson Adventures. На летающем гиганте можно будет полететь куда угодно: дирижабль будет совершать воздушные круизы в самые разные точки планеты! По словам разработчиков, судно может находиться в воздухе неделями. "Я летал на Airlander 10 уже несколько раз, и мы с радостью ожидаем его первых пассажиров. Смотреть на мир и его захватывающие виды из дирижабля с люксовым интерьером - это непередаваемо", - рассказывает пилот-испытатель Airlander 10. В 2018 году Henry Cookson Adventures станет первой частной туристической компанией, которая протестирует дирижабль. Ожидается, что это будет революция в мире путешествий. Интерьер аэроплана выполнен в эксклюзивном стиле - его пока не демонстрируют. Создатель дирижабля - британская авиастроительная компания Hybrid Air Vehicles, и дизайнерская компания Design Q, удостоились гранта за дизайн-проект интерьера дирижабля. Сама компания Hybrid Air Vehicles шутливо назвала дирижабль "Flying Bum" ("летающая попа"). Форма говорит сама за себя! В интернете, конечно, не обошлось без шуток с Ким Кардашян В прошлом году Airlander 10 совершил первый испытательный полет, который закончился неудачно. 1-56-9далее Твитнуть Новости наших партнеров