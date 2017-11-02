Самые знаменитые родители-одиночки Рейтинг 9.8 Воспитывать ребёнка одному - сложное дело, но тем не менее куча людей в мире с этим справляется, и знаменитости не исключение! Многие знаменитые люди воспитывают своих детей одни, без пары, и надо сказать у них это не плохо получается! Рикки Мартин

В 2008 году певец стал отцом двух мальчиков-близнецов Валентино и Маттео. Он прибегнул к услугам суррогатного материнства и сейчас занимается оформлением испанского гражданства, дабы иметь возможность сочетаться законным браком со своим парнем Джваном Йосефом. Скоро у двух мальчиков появятся два папы! Филипп Киркоров

Наш Филичка тоже воспользовался услугами суррогатного материнства и теперь у него сыночек Мартин-Кристин и дочка Алла-Виктория. Известный актёр души не чает в своих детях, но маму им искать пока не собирается, да и зачем, когда у них такой замечательный и любящий папочка! Константин Хабенский

После рождения сына Ивана у супруги известного актера обнаружили опухоль головного мозга. Увы, врачам не удалось спасти Настю. Родители Смирновой живут в США, и хотели забрать Ваню за океан, но мальчик все-таки остался с отцом. Джейми Фокс

«Оскароносный» актер воспитывает дочь Коринн Бишоп. Родители 17-летней девушки не состояли в официальном браке, и о маме почти ничего не известно. Сергей Зверев

У Серёженьки нашего есть сын Сергей, о матери которого ничего не известно. сначала оба Сергея выходили в свет, но сейчас отношения между отцом и сыном не заладились. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров