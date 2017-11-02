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Самые знаменитые родители-одиночки

01.11.2017 19:56
Рейтинг 9.8

Воспитывать ребёнка одному - сложное дело, но тем не менее куча людей в мире с этим справляется, и знаменитости не исключение! Многие знаменитые люди воспитывают своих детей одни, без пары, и надо сказать у них это не плохо получается!

Рикки Мартин
В 2008 году певец стал отцом двух мальчиков-близнецов Валентино и Маттео. Он прибегнул к услугам суррогатного материнства и сейчас занимается оформлением испанского гражданства, дабы иметь возможность сочетаться законным браком со своим парнем Джваном Йосефом. Скоро у двух мальчиков появятся два папы!

Рикки МартинВ 2008 году певец стал отцом двух мальчиков-близнецов Валентино и Маттео. Он прибегнул к услугам суррогатного материнства и сейчас занимается оформлением испанского гражданства, дабы иметь возможность сочетаться законным браком со своим парнем Джваном Йосефом. Скоро у двух мальчиков появятся два папы!

Филипп Киркоров
Наш Филичка тоже воспользовался услугами суррогатного материнства и теперь у него сыночек Мартин-Кристин и дочка Алла-Виктория. Известный актёр души не чает в своих детях, но маму им искать пока не собирается, да и зачем, когда у них такой замечательный и любящий папочка!

Филипп Киркоров Наш Филичка тоже воспользовался услугами суррогатного материнства и теперь у него сыночек Мартин-Кристин и дочка Алла-Виктория. Известный актёр души не чает в своих детях, но маму им искать пока не собирается, да и зачем, когда у них такой замечательный и любящий папочка!

Константин Хабенский
После рождения сына Ивана у супруги известного актера обнаружили опухоль головного мозга. Увы, врачам не удалось спасти Настю. Родители Смирновой живут в США, и хотели забрать Ваню за океан, но мальчик все-таки остался с отцом.

Константин Хабенский После рождения сына Ивана у супруги известного актера обнаружили опухоль головного мозга. Увы, врачам не удалось спасти Настю. Родители Смирновой живут в США, и хотели забрать Ваню за океан, но мальчик все-таки остался с отцом.

Джейми Фокс
«Оскароносный» актер воспитывает дочь Коринн Бишоп. Родители 17-летней девушки не состояли в официальном браке, и о маме почти ничего не известно.

Джейми Фокс «Оскароносный» актер воспитывает дочь Коринн Бишоп. Родители 17-летней девушки не состояли в официальном браке, и о маме почти ничего не известно.

Сергей Зверев
У Серёженьки нашего есть сын Сергей, о матери которого ничего не известно. сначала оба Сергея выходили в свет, но сейчас отношения между отцом и сыном не заладились.

Сергей ЗверевУ Серёженьки нашего есть сын Сергей, о матери которого ничего не известно. сначала оба Сергея выходили в свет, но сейчас отношения между отцом и сыном не заладились.
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