Звезды, которые любят поскандалить в самолетах Рейтинг 9.9 31 октября актера Александра Балуева сняли с авиарейса Калининград-Москва. Как сообщали некоторые СМИ, актер был пьян и нецензурно выражался. Не смотря на то, что сам Балуев позже опроверг все эти слухи, факт остается фактом - порой, и это, к сожалению, случается не так уж и редко, экипажу воздушного лайнера приходится горько пожалеть о том, что звезда выбрала именно этот самолет. В нашем сегодняшнем репортаже мы подготовили для вас список знаменитостей, любящих скандалить в самолетах. Сэлма Блейр

Актриса, запомнившаяся зрителю по таким фильмам, как «Жестокие намерения», «Блондинка в законе» и обеим частям "Хеллбоя" не так давно была замечена в громком скандале. Экипаж рейса Мехико - Лос-Анджелес, был шокирован неадекватным поведением Блейр на борту. Посадка на самолет проходила в штатном порядке. Возвращающиеся с отдыха актриса, вместе с 4-летним сыном Артуром и его отцом Джеймсом заняли свои места, но уже в середине полета Сэлма вдруг занервничала. По рассказам пассажиров, которые летели вместе с Блейр, перед истерикой актриса выпила бокал вина и какие-то таблетки.

На фото: Сельма Блэр на отдыхе в Мексике Истерика Сэлмы лишь увеличилась, женщина начала выкрикивала бессвязные фразы, напоминающие "Он меня мучает, не дает ни есть, ни пить… Он хочет меня убить!!!". Все происходящее больше напоминало неадекватный приступ паники. Несмотря на попытки бортпроводниц успокоить женщину, никакого результата они не принесли- Блейр всеми силами отбивалась от персонала, даже не желая их слушать. Поскольку высадить буйную пассажирку было невозможно - для безопасности актрисы было принято решение ее связать. Как только самолет приземлился в Лос-Анжелесе, Сэлму вынесли из салона на носилках и передали в руки врачей. В интервью Vanity Fair 45-летняя Сельма Блэр прокомментировала свою истерику в самолете следующим образом:

"Я сделала большую ошибку. После прекрасной поездки с сыном и его папой, я в самолете смешала алкоголь и медикаменты. Из-за этого мое сознание стало затуманенным, и я начала говорить и делать то, о чем глубоко сожалею. Сын и его папа спали в наушниках - это просто спасение. Я очень серьезно отнеслась ко всему случившемуся и приношу свои извинения всем пассажирам и членам экипажа, которых я потревожила, а также тем людям, которые мне помогли. Я человек с недостатками, который делает ошибки, и мне очень стыдно. Мне действительно очень жаль."

На фото: Сельма Блэр с сыном 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров