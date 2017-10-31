Модели, ушедшие из жизни в самом расцвете сил Рейтинг 9.3 Мир глянца каждый день открывает нам новые лица. Кто-то из них добивается оглушительного успеха, а кто-то падает с вершины олимпа так же стремительно, как и поднимается на нее. К сожалению, не всем уготовано уютное место под солнцем и многих из тех, чьей красотой восхищались миллионы, постигло трагическое завершение их недолгой, но яркой истории. Кристен Эрин Тейлор

Юная модель была любимицей американских тинейджеров, на обложках журналов для которых ее часто публиковали. Модельным бизнесом девочка начала заниматься в 11 лет по совету своей сестры Никки. Скончалась 17-летняя модель после тяжелого приступа астмы, осложненного аритмией в 1995 году. Алия

В 2001 году в авиакатастрофе погибла певица, модель Алия. 22-летняя Принцесса R&B возвращалась с Багамских островов, где снималась в новом клипе. Самолет потерпел крушение из-за большого перевеса груза. Кроме того, в крови пилота был обнаружен кокаин и алкоголь. После смерти певицы было выпущено 3 альбома с ранее не издававшимися ее песнями. Руслана Коршунова

В июне 2008 года успешная модель Руслана Коршунова трагически погибла, выпав из окна своей квартиры на Манхэттене. Родившаяся в Казахстане 20-летняя модель только за последний год своей жизни приняла участие в большом количестве модных показов, а в 2005 году была названа открытием Нью-Йоркской недели моды. Полиция сочла это происшествие самоубийством, однако, по свидетельству близких, друзей и знакомых, у девушки для этого не было повода. Незадолго до смерти модель вернулась с показа мод, который проходил в Париже. Она была востребована и весьма успешна.Британский продюсер Питер Померанцев предположил, что смерть Русланы могла быть связана с организацией "Роза мира", тренинги которой девушка посещала в течении трех месяцев. Марина Яблочкина

Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла в 2017 году в результате несчастного случая в одном из китайских парков аттракционов на картинге. Девушка врезалась в стену, не справившись с управлением. Перелом шейного позвонка от резкого и сильного удара плюс неумелые действия тех, кто ей пытался помочь до приезда Скорой помощи привели к смерти модели. Вместо того, чтобы удерживать девушку в положении лежа, без движения, сопровождающие ее люди, пытались ее посадить. Погибшая закончила Алтайскую Академию искусств, на протяжении 6 лет была участницей шоу-балета в одном из клубов Китая. на момент смерти ей исполнилось 28 лет. Рауда Атиф

21-летняя модель Рауда Атиф, чья красота была отмечена похвалой президента Мальдив, 31 марта 2017 года была найдена мертвой в комнате общежития медицинского колледжа Ислами в Раджшахи. На теле девушки не было обнаружено следов насилия, комната была заперта изнутри. Друзья красавицы модели с потрясающими голубыми глазами до сих пор не могут поверить в случившееся. Рауда была жизнерадостной и веселой девушкой, она успевала совмещать учебу в колледже и модельный бизнес. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров