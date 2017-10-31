За кадром: 15 секретов со съемок "Звёздных войн" Рейтинг 9.2 В этом году легендарным "Звёздным войнам", созданным Джорджем Лукасом, исполнилось 40 лет! С момента выхода первого фильма в 1977 году, франшиза стала самой прибыльной и знаковой в истории кино. Сегодня мы заглянем в закулисье первого фильма из саги - эпизода 4, "Новая надежда" - какие секреты скрываются за кадром первых "Звёздных войн"? 15. Киностудии не хотели финансировать фильм

Режиссеру Джорджу Лукасу было сложно получить финансирование для "Звёздных войн", большинство студий не воспринимали его всерьез. За плечами у Лукаса тогда были провальный "Электронный лабиринт THX 1138", и успешный "Американские граффити". Дисней, который позже приобрел кинокомпанию Лукаса Lucasfilm и права на Star Wars за $4 миллиарда, отказался, объясняя это тем, что никто не будет смотреть такое. Тогда, Лукас подписал контракт с "Двадцатый век фокс". Кто знал, что он принесет ему целое состояние! 14. Алек Гиннесс отказывался сниматься в "Звёздных войнах"

Сэр Алек Гиннесс - один из самых известных и успешных актеров, появившихся в саге. Хотя роль Оби-Вана Кеноби принесла ему огромное состояние, Гиннесс недолюбливал всё, что связано со "Звездными войнами". Актер согласился на роль только после настойчивых уговоров Лукаса. Несмотря на все трудности, это не повлияло на его блестящую игру - в саге Гиннесс был неподражаем! 13. Другая сторона полуночи (1977)

"Двадцатый век фокс" так боялся потерять деньги на "Звездных войнах", что активно предлагал фильм всем кинотеатрам. Многие отказывались, и тогда "Фокс" пошел на хитрости: студия заявила, что если кинотеатры откажутся от "Звездных войн", им не продадут тогда ожидаемый фильм "Другая сторона полуночи" по бестселлеру Сидни Шелдона. Итоги: "Другая сторона полуночи" собрал $24 миллиона-неплохо, но "Звездные войны" собрали $237 миллионов. 12. У Джорджа Лукаса опустились руки

Казалось, что весь негатив и неуверенность по поводу успеха фильма в один момент перешли на Лукаса. Он даже не посетил премьеру фильма. Вместо этого он отправился в поездку со своим небезызвестным другом Стивеном Спилбергом, который, кстати, искренне верил в успех "Звездных войн". Лукас даже отказался от стандартного режиссерского гонорара и согласился на $175 тысяч плюс 40% от прибыли - и это решение позже принесло ему миллионы. Кроме того, первые игрушки и сувенирная продукция "Звездных войн" была раскуплена в рекордные сроки. 11. Драконы Татуина

Известно, что сцены на Татуине были сняты в Тунисе, где есть местечко под названием Татакуин (Лукасу понравилось, как звучит название). В первый день съемок команда столкнулась с трудностями: был жуткий ливень, разрушивший несколько декораций. На фото - сцена, где робот C3PO идёт мимо скелета крайт-дракона. После окончания съёмок в Тунисе этот скелет был оставлен в песках. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров