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15 самых идиотских талисманов спортивных команд

30.10.2017 21:46
Рейтинг 9.2

У многих спортивных команд есть свои талисманы. У кого-то это - маленький симпатичный зверек, у кого-то - не менее миловидная игрушка.. Но есть и такие, чей талисман может надолго застрять в ваших ночных кошмарах! Вот, смотрите сами!

Ву-Шок
Это желтоголовое чудище - талисман баскетбольной команды канзасского университета Уичита. И сам не красавец, и взгляд у него какой-то недобрый.

Ву-Шок Это желтоголовое чудище - талисман баскетбольной команды канзасского университета Уичита. И сам не красавец, и взгляд у него какой-то недобрый.

Младенец Кексик
Это чудовище с глазами-плошками - талисман баскетбольной команды "Пеликаны" из Нового Орлеана. Хотя более уместным оно было бы в фильмах ужасов. И хотя на его слюнявчике написано "Я люблю кинг кейк" (традиционный кекс из кухни юга США), но, кажется, он вот-вот начнет жрать зрителей.

Младенец КексикЭто чудовище с глазами-плошками - талисман баскетбольной команды "Пеликаны" из Нового Орлеана. Хотя более уместным оно было бы в фильмах ужасов. И хотя на его слюнявчике написано "Я люблю кинг кейк" (традиционный кекс из кухни юга США), но, кажется, он вот-вот начнет жрать зрителей.

Безумный муравей
Вполне посредственная команда "Безумные муравьи из Форт-Уэйна" имеет талисманом - разумеется, муравья! Безумного. Глядя на него, невольно хочется поинтересоваться игроков, не слишком ли много странного они приняли перед игрой.

Безумный муравей Вполне посредственная команда "Безумные муравьи из Форт-Уэйна" имеет талисманом - разумеется, муравья! Безумного. Глядя на него, невольно хочется поинтересоваться игроков, не слишком ли много странного они приняли перед игрой.

Желтый Кингсли
Его трудно описать - потому что никто не знает, кто это, и от кого он произошел. Тем не менее, именно такого желтого парня по имени Кингсли взяла в талисманы шотландская футбольная команда Patrick Thistle. Хорошо, команда малоизвестна, и наблюдать талисман приходитс, в основном, их собственным болельщикам.

Желтый КингслиЕго трудно описать - потому что никто не знает, кто это, и от кого он произошел. Тем не менее, именно такого желтого парня по имени Кингсли взяла в талисманы шотландская футбольная команда Patrick Thistle. Хорошо, команда малоизвестна, и наблюдать талисман приходитс, в основном, их собственным болельщикам.

"Пистолет Пит"
Ни с места, это ограбление! Пистолет Пит, талисман баскетбольной команды Университета Оклахомы, вышел на тропу войны. Полиция, немедленно сюда!

"Пистолет Пит" Ни с места, это ограбление! Пистолет Пит, талисман баскетбольной команды Университета Оклахомы, вышел на тропу войны. Полиция, немедленно сюда!
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