15 самых идиотских талисманов спортивных команд

Ву-Шок
Это желтоголовое чудище - талисман баскетбольной команды канзасского университета Уичита. И сам не красавец, и взгляд у него какой-то недобрый.
Младенец Кексик
Это чудовище с глазами-плошками - талисман баскетбольной команды "Пеликаны" из Нового Орлеана. Хотя более уместным оно было бы в фильмах ужасов. И хотя на его слюнявчике написано "Я люблю кинг кейк" (традиционный кекс из кухни юга США), но, кажется, он вот-вот начнет жрать зрителей.
Безумный муравей
Вполне посредственная команда "Безумные муравьи из Форт-Уэйна" имеет талисманом - разумеется, муравья! Безумного. Глядя на него, невольно хочется поинтересоваться игроков, не слишком ли много странного они приняли перед игрой.
Желтый Кингсли
Его трудно описать - потому что никто не знает, кто это, и от кого он произошел. Тем не менее, именно такого желтого парня по имени Кингсли взяла в талисманы шотландская футбольная команда Patrick Thistle. Хорошо, команда малоизвестна, и наблюдать талисман приходитс, в основном, их собственным болельщикам.
"Пистолет Пит"
Ни с места, это ограбление! Пистолет Пит, талисман баскетбольной команды Университета Оклахомы, вышел на тропу войны. Полиция, немедленно сюда!