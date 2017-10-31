15 самых идиотских талисманов спортивных команд Рейтинг 9.2 У многих спортивных команд есть свои талисманы. У кого-то это - маленький симпатичный зверек, у кого-то - не менее миловидная игрушка.. Но есть и такие, чей талисман может надолго застрять в ваших ночных кошмарах! Вот, смотрите сами! Ву-Шок

Это желтоголовое чудище - талисман баскетбольной команды канзасского университета Уичита. И сам не красавец, и взгляд у него какой-то недобрый. Младенец Кексик

Это чудовище с глазами-плошками - талисман баскетбольной команды "Пеликаны" из Нового Орлеана. Хотя более уместным оно было бы в фильмах ужасов. И хотя на его слюнявчике написано "Я люблю кинг кейк" (традиционный кекс из кухни юга США), но, кажется, он вот-вот начнет жрать зрителей. Безумный муравей

Вполне посредственная команда "Безумные муравьи из Форт-Уэйна" имеет талисманом - разумеется, муравья! Безумного. Глядя на него, невольно хочется поинтересоваться игроков, не слишком ли много странного они приняли перед игрой. Желтый Кингсли

Его трудно описать - потому что никто не знает, кто это, и от кого он произошел. Тем не менее, именно такого желтого парня по имени Кингсли взяла в талисманы шотландская футбольная команда Patrick Thistle. Хорошо, команда малоизвестна, и наблюдать талисман приходитс, в основном, их собственным болельщикам. "Пистолет Пит"

Ни с места, это ограбление! Пистолет Пит, талисман баскетбольной команды Университета Оклахомы, вышел на тропу войны. Полиция, немедленно сюда! 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров