10 странных статуй в разных странах мира Рейтинг 8.8 Современные художники и скульпторы давно отказались от идеи, что статуя непременно должна изображать красивую женщину или рослого мужчину с идеальными пропорциями тела. Иногда складывается впечатление, что творцы соревнуются в том, чьё видение самое прихотливое и причудливое — только так можно объяснить появление изваяний в виде гигантских пауков, ядовито-красных лобстеров или отвратительных зайцев. Давайте познакомимся с некоторыми из них. 1. Подтаявшая корова, Будапешт

Вот таким оригинальным способом в Будапеште признались в любви к подтаявшему мороженому. Синяя коровка-эскимо, с палочкой, торчащей сами видите откуда, спокойно себе лежит на одной из улиц города. Лежит и тает под солнечными лучами. А местные жители и туристы каждый раз хохочут. Ну, а что . Ну, а что – креативненько. 2. «Истина», графство Девон, Великобритания

Если вам хочется схватиться за пистолет, когда кто-то говорит о современном искусстве, скорее всего, вы уже знакомы с творениями английского художника и коллекционера Дэмьена Херста. Британца часто критикуют за неоднозначные и шокирующие идеи, которые он воплощает в своих работах — чего стоит скажем, тигровая акула в резервуаре с формальдегидом, или платиновый человеческий череп, инкрустированный бриллиантами. Несмотря на своеобразные художественные средства, которые использует Херст, его творчество всё же находит своих поклонников — власти английского курорта Илфракомб решили, что никто лучше Херста не сможет украсить их город, в результате чего на набережной появилась «Истина» — 22-метровая «аллегория правды и справедливости» (как назвал её сам Херст), изображающая беременную женщину с мечом в одной руке и весами в другой. 3. «Большой лобстер», Кингстон, штат Южная Австралия

Жители Австралии испытывают к странным изваяниям необъяснимую любовь — взять хотя бы расположенный в Мельбурне памятник вице-губернатору штата Виктория Чарльзу Ла Тробу, который скульптор поставил буквально с ног на голову, памятник кошельку в том же городе, или монумент в виде топора в штате Новый Южный Уэльс. Громадный лобстер высотой около 20 м, шириной 15 м и длиной почти 17 м, установленный возле одного из ресторанов Кингстона, необычен даже по меркам культурных традиций австралийских антиподов. Несмотря на очевидную гротескность и аляповатость изваяния, лобстер пользуется популярностью у окрестных жителей, они даже прозвали его Ларри — в австралийском английском это имя равноценно обращению «сэр». 4. De Vaartkapoen, Брюссель, Бельгия

Памятник установлен в 1985 году на одной из улиц Брюсселя в районе Моленбик. Сюжет напоминает сцену из комикса: из канализационного люка неожиданно высовывается молодой шутник и сваливает полицейского с ног, хватая блюстителя порядка за ногу. Автор - бельгийский скульптор Том Францен. 5. Хедингтонская акула, Оксфорд, Великобритания

Смысл скульптуры на самом деле гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд: она была установлена к 41-й годовщине падения атомной бомбы на Нагасаки. Акула изображает красивую, но потенциально смертельную ракету. 1-56-9далее Твитнуть Новости наших партнеров