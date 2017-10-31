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10 странных статуй в разных странах мира

30.10.2017 21:41
Рейтинг 8.8

Современные художники и скульпторы давно отказались от идеи, что статуя непременно должна изображать красивую женщину или рослого мужчину с идеальными пропорциями тела. Иногда складывается впечатление, что творцы соревнуются в том, чьё видение самое прихотливое и причудливое — только так можно объяснить появление изваяний в виде гигантских пауков, ядовито-красных лобстеров или отвратительных зайцев. Давайте познакомимся с некоторыми из них.

1. Подтаявшая корова, Будапешт
Вот таким оригинальным способом в Будапеште признались в любви к подтаявшему мороженому. Синяя коровка-эскимо, с палочкой, торчащей сами видите откуда, спокойно себе лежит на одной из улиц города. Лежит и тает под солнечными лучами. А местные жители и туристы каждый раз хохочут. Ну, а что . Ну, а что – креативненько.

1. Подтаявшая корова, Будапешт Вот таким оригинальным способом в Будапеште признались в любви к подтаявшему мороженому. Синяя коровка-эскимо, с палочкой, торчащей сами видите откуда, спокойно себе лежит на одной из улиц города. Лежит и тает под солнечными лучами. А местные жители и туристы каждый раз хохочут. Ну, а что . Ну, а что – креативненько.

2. «Истина», графство Девон, Великобритания
Если вам хочется схватиться за пистолет, когда кто-то говорит о современном искусстве, скорее всего, вы уже знакомы с творениями английского художника и коллекционера Дэмьена Херста. Британца часто критикуют за неоднозначные и шокирующие идеи, которые он воплощает в своих работах — чего стоит скажем, тигровая акула в резервуаре с формальдегидом, или платиновый человеческий череп, инкрустированный бриллиантами. Несмотря на своеобразные художественные средства, которые использует Херст, его творчество всё же находит своих поклонников — власти английского курорта Илфракомб решили, что никто лучше Херста не сможет украсить их город, в результате чего на набережной появилась «Истина» — 22-метровая «аллегория правды и справедливости» (как назвал её сам Херст), изображающая беременную женщину с мечом в одной руке и весами в другой.

2. «Истина», графство Девон, Великобритания Если вам хочется схватиться за пистолет, когда кто-то говорит о современном искусстве, скорее всего, вы уже знакомы с творениями английского художника и коллекционера Дэмьена Херста. Британца часто критикуют за неоднозначные и шокирующие идеи, которые он воплощает в своих работах — чего стоит скажем, тигровая акула в резервуаре с формальдегидом, или платиновый человеческий череп, инкрустированный бриллиантами. Несмотря на своеобразные художественные средства, которые использует Херст, его творчество всё же находит своих поклонников — власти английского курорта Илфракомб решили, что никто лучше Херста не сможет украсить их город, в результате чего на набережной появилась «Истина» — 22-метровая «аллегория правды и справедливости» (как назвал её сам Херст), изображающая беременную женщину с мечом в одной руке и весами в другой.

3. «Большой лобстер», Кингстон, штат Южная Австралия
Жители Австралии испытывают к странным изваяниям необъяснимую любовь — взять хотя бы расположенный в Мельбурне памятник вице-губернатору штата Виктория Чарльзу Ла Тробу, который скульптор поставил буквально с ног на голову, памятник кошельку в том же городе, или монумент в виде топора в штате Новый Южный Уэльс. Громадный лобстер высотой около 20 м, шириной 15 м и длиной почти 17 м, установленный возле одного из ресторанов Кингстона, необычен даже по меркам культурных традиций австралийских антиподов. Несмотря на очевидную гротескность и аляповатость изваяния, лобстер пользуется популярностью у окрестных жителей, они даже прозвали его Ларри — в австралийском английском это имя равноценно обращению «сэр».

3. «Большой лобстер», Кингстон, штат Южная Австралия Жители Австралии испытывают к странным изваяниям необъяснимую любовь — взять хотя бы расположенный в Мельбурне памятник вице-губернатору штата Виктория Чарльзу Ла Тробу, который скульптор поставил буквально с ног на голову, памятник кошельку в том же городе, или монумент в виде топора в штате Новый Южный Уэльс. Громадный лобстер высотой около 20 м, шириной 15 м и длиной почти 17 м, установленный возле одного из ресторанов Кингстона, необычен даже по меркам культурных традиций австралийских антиподов. Несмотря на очевидную гротескность и аляповатость изваяния, лобстер пользуется популярностью у окрестных жителей, они даже прозвали его Ларри — в австралийском английском это имя равноценно обращению «сэр».

4. De Vaartkapoen, Брюссель, Бельгия
Памятник установлен в 1985 году на одной из улиц Брюсселя в районе Моленбик. Сюжет напоминает сцену из комикса: из канализационного люка неожиданно высовывается молодой шутник и сваливает полицейского с ног, хватая блюстителя порядка за ногу. Автор - бельгийский скульптор Том Францен.

4. De Vaartkapoen, Брюссель, Бельгия Памятник установлен в 1985 году на одной из улиц Брюсселя в районе Моленбик. Сюжет напоминает сцену из комикса: из канализационного люка неожиданно высовывается молодой шутник и сваливает полицейского с ног, хватая блюстителя порядка за ногу. Автор - бельгийский скульптор Том Францен.

5. Хедингтонская акула, Оксфорд, Великобритания
Смысл скульптуры на самом деле гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд: она была установлена к 41-й годовщине падения атомной бомбы на Нагасаки. Акула изображает красивую, но потенциально смертельную ракету.

5. Хедингтонская акула, Оксфорд, ВеликобританияСмысл скульптуры на самом деле гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд: она была установлена к 41-й годовщине падения атомной бомбы на Нагасаки. Акула изображает красивую, но потенциально смертельную ракету.
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