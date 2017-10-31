10 самых громких политических убийств Рейтинг 9.9 31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями. Ее гибель потрясла весь мир. Тем не менее еще с самого начала 20 века, когда выстрелом в живот был убит 25-й президент США Уильям Мак-Кинли, жертвами громких убийств стали десятки глав государств и видных политиков. Предлагаем вам вспомнить 10 потрясших мир политических убийств. Индира Ганди

В 1980-х годах правительство Индии вступило в конфронтацию с сикхами, большая часть которых проживала на территории штата Пенджаб. Сикхи хотели стать самоуправляемой общиной и не зависеть от централизованной государственной власти. Они заняли Золотой храм, расположенный в Амритсаре и с давних пор считающийся их главной святыней. Ответным шагом стала операция под названием «Голубая звезда», в ходе которой храм был взят, а порядка пятисот человек погибли. Смерть Индиры Ганди стала местью сикхов официальному правительству страны. 31 октября 1984 года политика убили ее собственные телохранители-сикхи. Восемь пуль, не оставивших надежд на спасение премьер-министра, были выпущены в нее в тот момент, когда она шла к приемной для проведения интервью с английским драматургом Питером Устиновым. По иронии именно тогда Индира Ганди решила не надевать пуленепробиваемый жилет, который обычно носила, посчитав, что он полнит ее фигуру. По официальной версии причиной убийства стал религиозный фанатизм со стороны сикхов - представителей мятежного штата Пенджаб, экстремистские настроения которых усилились после штурма "Золотого храма" в городе Армритсар, где сепаратисты хранили оружие и боеприпасы. Сикхи поклялись отомстить власти за осквернение святыни. Один из охранников-сикхов имел связи с бандформированиями, но Индира Ганди, несмотря на предупреждения, так и не сменила свою охрану. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров