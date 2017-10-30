Самые необычные пляжи мира Рейтинг 8.7 Краски нашей планеты невероятны! Суша расцвечена миллионами оттенков цветов и лиственных покровов, а моря хранят в себе оттенки еще таинственнее. И пляжи, о которых мы сегодня хотим рассказать, невероятно красивы. Их песок приобретает потрясающие цвета, и почему это происходит, читайте в нашем репортаже. Самый чистый пляж

Мельчайший песок пляжа Hyams Beach, который находится в бухте Джарвис в 300 км к югу от Сиднея, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый белый песок в мире. Внешне он больше похож на муку, на снег или на поварскую соль. Этот песок не только красив, но и опасен: он настолько ослепительный, что на пляже не рекомендуется находиться без солнечных очков. По версии CNN, Hyams Beach еще и невероятно чистая бухта: чистота песка достигает 99,89%. Ученые предполагают, что такой уникальный песок сюда, скорее всего, занесло морским течением. Им можно полировать серебро, из него можно делать стекло и его даже используют для создания линз телескопов. Другая версия возникновения белого песка: оказывается, белый песок — это крошечные частицы кораллов, перемешанные с морскими водорослями и другими веществами, которые не усваиваются рыбой в процессе пищеварения. Также это может быть кварц. Пляжи с розовым песком

Багамские острова это райское место, которое привлекает туристов со всего мира своими пляжами, незабываемыми видами, природой, романтическими закатами, а также здесь самое прекрасное место для дайвинга. Но одно место здесь особо уникальное, это — пляж с розовым песком (Pink Sands Beach), который находится на острове остров Харбор (Harbour Island, Bahamas) Розовый цвет песку придают мелкие, размельченные крупинки раковин Фораминиферы, это одноклеточные организмы, обитающие на нижней части рифов, под камнями и в пещерах прибрежного дна океана, панцирь которых окрашен в ярко-розовые или красные тона. Также красный цвет песку придают кораллы, которые у побережья имеют красный окрас. В результате действия штормов и прибрежных волн раковины Фораминиферы и части кораллов выбрасываются на берег, где они разбиваются в мелкие песчинки, которые смешиваясь с песком, придают пляжу Pink Sands Beach такой необычный розовато-красный цвет. 1-56-1011-1516-19далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...