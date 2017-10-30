Самые сексуальные и яркие женщины-политики Рейтинг 9.5 Пока прогрессивная общественность ждет от кандидата в президенты Ксении Собчак публикации предвыборной программы, мы вспоминаем, кто из бывших актрис, топ-моделей и телеведущих смог стать успешными политиками. Не все войдут в учебники истории, но, безусловно, они запомнятся своим согражданам не только яркой внешностью, но и достижениями. Мара Карфанья

«Мара ла Белла» (красотка Мара) — так называют итальянцы эффектную брюнетку, для которой зал парламента так же привычен, как и подиум конкурса красоты. В 22 года она боролась за титул «Мисс Италия» и заняла лишь шестое место, но годы спустя была признана соотечественниками «самым сексуальным министром в мире».

«Конкурс влияет на тебя как женщину, ты начинаешь раньше взрослеть…весь этот стресс и желание победить заставляет понять кто ты на самом деле», – позже вспоминала Карфанья. Став в 32 года депутатом крупнейшей праволиберальной партии «Вперед, Италия», она легко завоевала сердца избирателей, как раньше покорила телевидение и страницы гламурных журналов. Ее фотографии топлес в одном из них возмутили некоторых сторонников, но для Мары это была всего лишь работа – на посту министра равных возможностей она прославилась защитой традиционных ценностей: борьбой с уличной проституцией и отказом поддержать ежегодный гей-парад в Болонье. В правительство она попала благодаря поддержке титана итальянской политики и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. «Женился бы на тебе, если бы уже не был занят», – пошутил он при их первой встрече в 2007 году, вызвав грандиозный скандал и требование собственной жены публично извиниться. Это не помешало ему пошутить через год, когда Мара прошла в парламент, что в их фракции действует право «первой ночи». Успех Карфаньи часто приписывали влиянию Берлускони — может, она и была его фавориткой, но только не распространяйтесь об этом на ее родине в области Кампания. Здесь еще на первых региональных выборах Мара собрала 56 тысяч голосов, а в столице региона, городе Неаполь, ей отдали в два раза больше голосов, чем самому Сильвио. С тех пор его звезда закатилась, а красотка Мара на последних местных выборах 2016 года вновь победила с разгромным счетом. Орли Леви

Она девятый ребенок в семье, служила в элитных частях Военно-воздушных сил Израиля, позже училась на юриста и одновременно подрабатывала фотомоделью. Глядя на ее открытую добрую улыбку, легко представить Орли ведущей программы «Спокойной ночи, малыши», – она действительно успела поработать в детской передаче, – и сложно поверить, что слава о ее железном характере пугает самых известных израильских политиков. С 2008 года Орли – бессменный депутат Кнессета. Тогда она вступила в молодую партию «Наш дом Израиль»(НДИ) и заняла проходное место в партийном списке. Попав в парламент, она стала членом самых «непопулярных» комитетов, занятых социальной повесткой. 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...