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Знаменитые красавцы, не дожившие до 30 лет

29.10.2017 19:22
Рейтинг 9.9

31 октября 1993 года ушел из жизни Ривер Феникс - американский киноактер, любимец зрителей и критиков, которому прочили большое будущее. Его жизнь оборвалась в 23 года, так и не дав возможность раскрыться таланту, а поклонникам насладиться им. По иронии судьбы смерть уносила многих, едва успевших стать знаменитыми и любимыми, актеров и музыкантов на пике их карьеры, оставляя их поклонниц в безутешном состоянии.

Ривер Феникс.
Феникс начал актёрскую карьеру еще в 10-летнем возрасте, однако его первой заметной работой стала роль в фильме «Останься со мной» по новелле Стивена Кинга. Ривер стал появляться в более «взрослых» картинах, таких как «Бег на месте», за которую 18-летнего актера номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», и «Мой личный штат Айдахо»- фильм, который принес Фениксу кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале, а также премию лучшему актеру от Национального общества кинокритиков США. Последним фильмом с участием Феникса стала картина 1993 г. "То что называют любовью".

Ривер Феникс. Феникс начал актёрскую карьеру еще в 10-летнем возрасте, однако его первой заметной работой стала роль в фильме «Останься со мной» по новелле Стивена Кинга. Ривер стал появляться в более «взрослых» картинах, таких как «Бег на месте», за которую 18-летнего актера номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», и «Мой личный штат Айдахо»- фильм, который принес Фениксу кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале, а также премию лучшему актеру от Национального общества кинокритиков США. Последним фильмом с участием Феникса стала картина 1993 г. "То что называют любовью".

Помимо актерской деятельности, Ривер являлся активным представителем фонда РЕТА и пропагандировал веганство и даже получил медаль за проявленную гуманность.

Помимо актерской деятельности, Ривер являлся активным представителем фонда РЕТА и пропагандировал веганство и даже получил медаль за проявленную гуманность.

В 1987 году Феникс создал группу "Aleka’s Attic", с которой актер выступал на благотворительных организациях. Актер также написал песню-саундтрек к фильму со своим участием "Мой личный штат Айдахо".

В 1987 году Феникс создал группу "Aleka’s Attic", с которой актер выступал на благотворительных организациях. Актер также написал песню-саундтрек к фильму со своим участием "Мой личный штат Айдахо".

Даже несмотря на пропаганду здорового образа жизни и положительный имидж, причиной смерти 23-летнего актера стала передозировка наркотиками в клубе Джонни Деппа Viper Room.

Даже несмотря на пропаганду здорового образа жизни и положительный имидж, причиной смерти 23-летнего актера стала передозировка наркотиками в клубе Джонни Деппа Viper Room.

Джеймс Дин.
Своей популярностью актер обязан трём кинофильмам — «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант» — которые вышли в год его смерти- 1995 году. Несмотря на раннюю гибель в 24 года, Джеймс Дин успел стать настоящим символом 50-х годов и повлиять на стиль и культуру последующих лет.

Джеймс Дин.Своей популярностью актер обязан трём кинофильмам — «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант» — которые вышли в год его смерти- 1995 году. Несмотря на раннюю гибель в 24 года, Джеймс Дин успел стать настоящим символом 50-х годов и повлиять на стиль и культуру последующих лет.
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