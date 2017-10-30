Знаменитые красавцы, не дожившие до 30 лет

Ривер Феникс.
Феникс начал актёрскую карьеру еще в 10-летнем возрасте, однако его первой заметной работой стала роль в фильме «Останься со мной» по новелле Стивена Кинга. Ривер стал появляться в более «взрослых» картинах, таких как «Бег на месте», за которую 18-летнего актера номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», и «Мой личный штат Айдахо»- фильм, который принес Фениксу кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале, а также премию лучшему актеру от Национального общества кинокритиков США.
Последним фильмом с участием Феникса стала картина 1993 г. "То что называют любовью".
Помимо актерской деятельности, Ривер являлся активным представителем фонда РЕТА и пропагандировал веганство и даже получил медаль за проявленную гуманность.
В 1987 году Феникс создал группу "Aleka’s Attic", с которой актер выступал на благотворительных организациях. Актер также написал песню-саундтрек к фильму со своим участием "Мой личный штат Айдахо".
Даже несмотря на пропаганду здорового образа жизни и положительный имидж, причиной смерти 23-летнего актера стала передозировка наркотиками в клубе Джонни Деппа Viper Room.
Джеймс Дин.
Своей популярностью актер обязан трём кинофильмам — «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант» — которые вышли в год его смерти- 1995 году. Несмотря на раннюю гибель в 24 года, Джеймс Дин успел стать настоящим символом 50-х годов и повлиять на стиль и культуру последующих лет.