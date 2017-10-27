Что коллекционируют люди из разных уголков страны Рейтинг 8.8 Лабеорфилами многие люди становятся в свои выходные, причем не всегда осознанно. Они могут собрать вполне себе большую коллекцию за одну ночь, и состоять она будет из пивных бутылок. В этой фотоподборке мы покажем, какие еще безумные вещи собирают люди со всего мира. Герберт Чавес — настоящий супермен с Земли. Мало того что он сам выглядит как известный супергерой из сериала «Тайны Смолвиля», так еще и имеет коллекцию различных сувениров, связанных с персонажем: одежду, фигурки, подушки и многое другое Чэнь Цзинчжу рассказывает девушкам в учебных заведениях, что неправильно подобранное белье увеличивает риск такого заболевания, как рак молочной железы. В благодарность девушки уже надарили ему порядка 5000 женских бюстгальтеров Ужаснет слабонервных и отпугнет воров коллекция Этаниса Гонсалеса, расположенная на балконе. На прохожих смотрит огромное количество старых грязных пупсов А вот коллекция игрушек Андреа Рохас отличается чистотой. Здесь и куклы, и медведи, но все аккуратные, в красивых костюмах Маргарет Тайлер из Британии свой патриотизм выразила тем, что превратила дом в коллекцию предметов, имеющих отношение к королевской семье. Десять тысяч кружек, фотографий, книг, статуэток хранятся под девизом «God save the queen» 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров