Что коллекционируют люди из разных уголков страны

Герберт Чавес — настоящий супермен с Земли. Мало того что он сам выглядит как известный супергерой из сериала «Тайны Смолвиля», так еще и имеет коллекцию различных сувениров, связанных с персонажем: одежду, фигурки, подушки и многое другое
Чэнь Цзинчжу рассказывает девушкам в учебных заведениях, что неправильно подобранное белье увеличивает риск такого заболевания, как рак молочной железы. В благодарность девушки уже надарили ему порядка 5000 женских бюстгальтеров
Ужаснет слабонервных и отпугнет воров коллекция Этаниса Гонсалеса, расположенная на балконе. На прохожих смотрит огромное количество старых грязных пупсов
А вот коллекция игрушек Андреа Рохас отличается чистотой. Здесь и куклы, и медведи, но все аккуратные, в красивых костюмах
Маргарет Тайлер из Британии свой патриотизм выразила тем, что превратила дом в коллекцию предметов, имеющих отношение к королевской семье. Десять тысяч кружек, фотографий, книг, статуэток хранятся под девизом «God save the queen»