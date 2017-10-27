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Что коллекционируют люди из разных уголков страны

26.10.2017 13:53
Рейтинг 8.8

Лабеорфилами многие люди становятся в свои выходные, причем не всегда осознанно. Они могут собрать вполне себе большую коллекцию за одну ночь, и состоять она будет из пивных бутылок. В этой фотоподборке мы покажем, какие еще безумные вещи собирают люди со всего мира.

Герберт Чавес — настоящий супермен с Земли. Мало того что он сам выглядит как известный супергерой из сериала «Тайны Смолвиля», так еще и имеет коллекцию различных сувениров, связанных с персонажем: одежду, фигурки, подушки и многое другое

Герберт Чавес — настоящий супермен с Земли. Мало того что он сам выглядит как известный супергерой из сериала «Тайны Смолвиля», так еще и имеет коллекцию различных сувениров, связанных с персонажем: одежду, фигурки, подушки и многое другое

Чэнь Цзинчжу рассказывает девушкам в учебных заведениях, что неправильно подобранное белье увеличивает риск такого заболевания, как рак молочной железы. В благодарность девушки уже надарили ему порядка 5000 женских бюстгальтеров

Чэнь Цзинчжу рассказывает девушкам в учебных заведениях, что неправильно подобранное белье увеличивает риск такого заболевания, как рак молочной железы. В благодарность девушки уже надарили ему порядка 5000 женских бюстгальтеров

Ужаснет слабонервных и отпугнет воров коллекция Этаниса Гонсалеса, расположенная на балконе. На прохожих смотрит огромное количество старых грязных пупсов

Ужаснет слабонервных и отпугнет воров коллекция Этаниса Гонсалеса, расположенная на балконе. На прохожих смотрит огромное количество старых грязных пупсов

А вот коллекция игрушек Андреа Рохас отличается чистотой. Здесь и куклы, и медведи, но все аккуратные, в красивых костюмах

А вот коллекция игрушек Андреа Рохас отличается чистотой. Здесь и куклы, и медведи, но все аккуратные, в красивых костюмах

Маргарет Тайлер из Британии свой патриотизм выразила тем, что превратила дом в коллекцию предметов, имеющих отношение к королевской семье. Десять тысяч кружек, фотографий, книг, статуэток хранятся под девизом «God save the queen»

Маргарет Тайлер из Британии свой патриотизм выразила тем, что превратила дом в коллекцию предметов, имеющих отношение к королевской семье. Десять тысяч кружек, фотографий, книг, статуэток хранятся под девизом «God save the queen»
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