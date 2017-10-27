Самые молодые обладатели и номинанты премии "Оскар" и их судьба Рейтинг 9.9 В октябре 1947 года родился Ричард Дрейфус - американский актер и один из самых молодых обладателей премии "Оскар" в истории: он получил премию в возрасте 30 лет за лучшую мужскую роль в фильме "До свидания, дорогая". Это далеко не рекорд, ведь на протяжении многих лет большое количество молодых актеров удостаивались права стать победителями или номинантами на "Оскар". Среди них 10 летняя актриса Эбигейл Бреслин, 11 летняя актриса Анна Пэкуин, а Джастин Хенри и вовсе номинировался в возрасте восьми лет! Но всегда ли подобные награды обеспечивают их обладателям безоблачное будущее и блестящую кинокарьеру? Представляем вам самых молодых обладателей и номинантов премии Оскар и их судьбы. Ричард Дрейфус.

Актер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль 1978 года за роль в фильме «До свидания, дорогая». Увы, награда стала единственным кульминационным моментом в карьере Ричарда. Дальше мужчину начала преследовать полоса неудач: Дрейфус был задержан за хранение кокаина, а затем последовали многочисленные проблемы со здоровьем. Джастин Генри.

Актер был номинирован за "Лучшую роль второго плана" (фильм "Крамер против Крамера") в возрасте всего восьми лет. Это делает его самым молодым актером, номинированным на "Оскар". На этом его карьера в большом кино закончилась. В 1993 году Джастин получил звание бакалавра по специальности "психология", появился в сериале "Скорая помощь" и фильме "Юные защитники", а также основал кинофестиваль Slamdunk Film Festival. Джеки Купер.

Мальчик был номинирован как "Лучший актер" в возрасте 9 лет (за роль в фильме "Скиппи"). После этого, 1950-х годах, актер снимался в различных телешоу и сериалах, среди которых "Полицейская история", "Железная сторона" и "Она написала убийство". После триумфальной роли Перри Уайта в блокбастере "Супермен". В 1989 году Джеки Купер заявил о своём уходе из кино, после чего занялся подготовкой скаковых лошадей в Калифорнии. Его вклад в кинематограф отмечен звездой на Голливудской аллее славы. Джеки Купер скончался в 2011 году, на 88 году жизни. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров