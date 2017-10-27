Самые молодые обладатели и номинанты премии "Оскар" и их судьба

Ричард Дрейфус.
Актер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль 1978 года за роль в фильме «До свидания, дорогая». Увы, награда стала единственным кульминационным моментом в карьере Ричарда. Дальше мужчину начала преследовать полоса неудач: Дрейфус был задержан за хранение кокаина, а затем последовали многочисленные проблемы со здоровьем.
Джастин Генри.
Актер был номинирован за "Лучшую роль второго плана" (фильм "Крамер против Крамера") в возрасте всего восьми лет. Это делает его самым молодым актером, номинированным на "Оскар".
На этом его карьера в большом кино закончилась. В 1993 году Джастин получил звание бакалавра по специальности "психология", появился в сериале "Скорая помощь" и фильме "Юные защитники", а также основал кинофестиваль Slamdunk Film Festival.
Джеки Купер.
Мальчик был номинирован как "Лучший актер" в возрасте 9 лет (за роль в фильме "Скиппи"). После этого, 1950-х годах, актер снимался в различных телешоу и сериалах, среди которых "Полицейская история", "Железная сторона" и "Она написала убийство".
После триумфальной роли Перри Уайта в блокбастере "Супермен". В 1989 году Джеки Купер заявил о своём уходе из кино, после чего занялся подготовкой скаковых лошадей в Калифорнии. Его вклад в кинематограф отмечен звездой на Голливудской аллее славы. Джеки Купер скончался в 2011 году, на 88 году жизни.