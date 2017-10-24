 
TOP 10

1 "Она изводила меня сексуально": появилось видео допроса напавшего на журналистку "Эха Москвы"

2 Лейтенант Росгвардии застрелил четырёх сослуживцев в Чечне

3 Вооруженный украинец устроил перестрелку на границе с Россией

4 Ксения Собчак рассказала о поступавших в ее адрес угрозах

5 ФИФА назвала автора лучшего гола года

6 Украинские СМИ сообщили об убийстве "девушки Гиви" в Донецке

7 В Москве осудили "банду чистильщиков", убивавшую бездомных

8 Чемпионка мира по боксу отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу

9 СМИ: СБУ предотвратила покушение на Петра Порошенко

10 Бузова во время концерта оскорбила бывшего мужа

Новости наших партнеров

10 знаменитых голливудских матерей-одиночек

23.10.2017 17:12
Рейтинг 9.4

Построить личную жизнь в Голливуде легко, а вот сохранить ее трудно. Слишком много соблазнов, слишком много капризов, слишком много своего и чужого эго. Поэтому даже прославленные актрисы порой становятся матерями-одиночками. Кому так не повезло (или повезло)?

10. Кристин Дэвис
В финале популярнейшего сериала «Секс в большом городе» Саманта Йорк потеряла ребенка и удочерила малышку из Китая. В реальной жизни Кристин Дэвис, исполнительница роли Саманты, обошлась без «мыльных» усложнений вроде брака и выкидыша и просто в 2011 году удочерила темнокожую девочку, которой дала имя Джемма. Дэвис никогда не была замужем, и похоже, что ее вполне устраивает жизнь матери-одиночки.

10. Кристин ДэвисВ финале популярнейшего сериала «Секс в большом городе» Саманта Йорк потеряла ребенка и удочерила малышку из Китая. В реальной жизни Кристин Дэвис, исполнительница роли Саманты, обошлась без «мыльных» усложнений вроде брака и выкидыша и просто в 2011 году удочерила темнокожую девочку, которой дала имя Джемма. Дэвис никогда не была замужем, и похоже, что ее вполне устраивает жизнь матери-одиночки.

9. Минни Драйвер
Номинантка «Оскара» за «Умницу Уилла Хантинга» Минни Драйвер сейчас играет в ситкоме «Просто нет слов». Она изображает «маму-тигрицу», готовую на все, чтобы пробить дорогу в жизнь своему сыну-инвалиду. В то время как на экране Драйвер преданная жена и мать троих детей, в реальности она мать-одиночка мальчика по имени Дэвид. Актриса родила в 2008 году, и отец ребенка, с которым у Драйвер был короткий роман, не пожелал участвовать в воспитании сына.

9. Минни ДрайверНоминантка «Оскара» за «Умницу Уилла Хантинга» Минни Драйвер сейчас играет в ситкоме «Просто нет слов». Она изображает «маму-тигрицу», готовую на все, чтобы пробить дорогу в жизнь своему сыну-инвалиду. В то время как на экране Драйвер преданная жена и мать троих детей, в реальности она мать-одиночка мальчика по имени Дэвид. Актриса родила в 2008 году, и отец ребенка, с которым у Драйвер был короткий роман, не пожелал участвовать в воспитании сына.

8. Тараджи П. Хенсон
Темнокожая номинантка «Оскара» за «Загадочную историю Бенджамина Баттона» и звезда сериала «Империя» Тараджи П. Хенсон родила сына Марселла в 1994 году. Отцом мальчика был Уильям Джонсон, с которым Тараджи встречалась со школы. Когда Уильям начал избивать актрису, она ушла от него, но позволила сыну поддерживать с ним отношения. В 2003 году Джонсон погиб в уличной драке. После этого Тараджи растила Марселла в полном одиночестве. У нее были короткие отношения с другими мужчинами, но ничего серьезного. Сейчас Марселл уже взрослый.

8. Тараджи П. ХенсонТемнокожая номинантка «Оскара» за «Загадочную историю Бенджамина Баттона» и звезда сериала «Империя» Тараджи П. Хенсон родила сына Марселла в 1994 году. Отцом мальчика был Уильям Джонсон, с которым Тараджи встречалась со школы. Когда Уильям начал избивать актрису, она ушла от него, но позволила сыну поддерживать с ним отношения. В 2003 году Джонсон погиб в уличной драке. После этого Тараджи растила Марселла в полном одиночестве. У нее были короткие отношения с другими мужчинами, но ничего серьезного. Сейчас Марселл уже взрослый.

7. Мэри-Луиза Паркер
Регулярно появляющаяся в кино телезвезда Мэри-Луиза Паркер («Западное крыло», «Дурман») лишилась бойфренда, когда была на седьмом месяце беременности. После почти семи лет отношений актер Билли Крудап ушел от Паркер к Клэр Дейнс. Актрисе пришлось растить сына Уильяма как матери-одиночке. В 2007 году она дополнительно удочерила малышку из Эфиопии, которой дала имя Каролина. В 2008 году у Паркер были планы выйти замуж за актера Джеффри Дина Моргана, но дальше помолвки дело не зашло, и пара рассталась.

7. Мэри-Луиза ПаркерРегулярно появляющаяся в кино телезвезда Мэри-Луиза Паркер («Западное крыло», «Дурман») лишилась бойфренда, когда была на седьмом месяце беременности. После почти семи лет отношений актер Билли Крудап ушел от Паркер к Клэр Дейнс. Актрисе пришлось растить сына Уильяма как матери-одиночке. В 2007 году она дополнительно удочерила малышку из Эфиопии, которой дала имя Каролина. В 2008 году у Паркер были планы выйти замуж за актера Джеффри Дина Моргана, но дальше помолвки дело не зашло, и пара рассталась.

6. Шэрон Стоун
Когда в 2004 году звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун развелась со своим вторым мужем Филом Бронштейном, видным газетным редактором, суд постановил, что их совместно усыновленный в 2000 году сын Роан будет жить с отцом. Чтобы в полной мере пережить все радости материнства, Стоун в 2005-м и 2006-м усыновила еще двух мальчиков, Лэрда и Куинна, как мать-одиночка. Стоун пришлось довольствоваться усыновлением, так как она страдает аутоиммунным заболеванием, из-за которого все ее беременности завершились трагически.

6. Шэрон СтоунКогда в 2004 году звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун развелась со своим вторым мужем Филом Бронштейном, видным газетным редактором, суд постановил, что их совместно усыновленный в 2000 году сын Роан будет жить с отцом. Чтобы в полной мере пережить все радости материнства, Стоун в 2005-м и 2006-м усыновила еще двух мальчиков, Лэрда и Куинна, как мать-одиночка. Стоун пришлось довольствоваться усыновлением, так как она страдает аутоиммунным заболеванием, из-за которого все ее беременности завершились трагически.
1-56-10далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга