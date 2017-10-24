10 знаменитых голливудских матерей-одиночек Рейтинг 9.4 Построить личную жизнь в Голливуде легко, а вот сохранить ее трудно. Слишком много соблазнов, слишком много капризов, слишком много своего и чужого эго. Поэтому даже прославленные актрисы порой становятся матерями-одиночками. Кому так не повезло (или повезло)? 10. Кристин Дэвис

В финале популярнейшего сериала «Секс в большом городе» Саманта Йорк потеряла ребенка и удочерила малышку из Китая. В реальной жизни Кристин Дэвис, исполнительница роли Саманты, обошлась без «мыльных» усложнений вроде брака и выкидыша и просто в 2011 году удочерила темнокожую девочку, которой дала имя Джемма. Дэвис никогда не была замужем, и похоже, что ее вполне устраивает жизнь матери-одиночки. 9. Минни Драйвер

Номинантка «Оскара» за «Умницу Уилла Хантинга» Минни Драйвер сейчас играет в ситкоме «Просто нет слов». Она изображает «маму-тигрицу», готовую на все, чтобы пробить дорогу в жизнь своему сыну-инвалиду. В то время как на экране Драйвер преданная жена и мать троих детей, в реальности она мать-одиночка мальчика по имени Дэвид. Актриса родила в 2008 году, и отец ребенка, с которым у Драйвер был короткий роман, не пожелал участвовать в воспитании сына. 8. Тараджи П. Хенсон

Темнокожая номинантка «Оскара» за «Загадочную историю Бенджамина Баттона» и звезда сериала «Империя» Тараджи П. Хенсон родила сына Марселла в 1994 году. Отцом мальчика был Уильям Джонсон, с которым Тараджи встречалась со школы. Когда Уильям начал избивать актрису, она ушла от него, но позволила сыну поддерживать с ним отношения. В 2003 году Джонсон погиб в уличной драке. После этого Тараджи растила Марселла в полном одиночестве. У нее были короткие отношения с другими мужчинами, но ничего серьезного. Сейчас Марселл уже взрослый. 7. Мэри-Луиза Паркер

Регулярно появляющаяся в кино телезвезда Мэри-Луиза Паркер («Западное крыло», «Дурман») лишилась бойфренда, когда была на седьмом месяце беременности. После почти семи лет отношений актер Билли Крудап ушел от Паркер к Клэр Дейнс. Актрисе пришлось растить сына Уильяма как матери-одиночке. В 2007 году она дополнительно удочерила малышку из Эфиопии, которой дала имя Каролина. В 2008 году у Паркер были планы выйти замуж за актера Джеффри Дина Моргана, но дальше помолвки дело не зашло, и пара рассталась. 6. Шэрон Стоун

Когда в 2004 году звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун развелась со своим вторым мужем Филом Бронштейном, видным газетным редактором, суд постановил, что их совместно усыновленный в 2000 году сын Роан будет жить с отцом. Чтобы в полной мере пережить все радости материнства, Стоун в 2005-м и 2006-м усыновила еще двух мальчиков, Лэрда и Куинна, как мать-одиночка. Стоун пришлось довольствоваться усыновлением, так как она страдает аутоиммунным заболеванием, из-за которого все ее беременности завершились трагически. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров