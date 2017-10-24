Актеры фильма "Сумерки" тогда и сейчас Рейтинг 9.8 В ноябре 2012 года в кино вышла последняя часть экранизации культового романа Стефани Майер. С тех пор страсти по «Сумеркам» утихли, звезды саги давно втянули клыки и многих героев франшизы не узнать! Роберт Паттинсон

31 год

Роль: вампир Эдвард Каллен

Романтическая сага о вампирах, сделавшая актера звездой, — подарок, которому Роб был не очень-то рад. Папарацци, дежурившие у дома, неудобные вопросы в интервью, слухи и отсутствие личной жизни — вот за что Паттинсон возненавидел свою звездную роль в «Сумерках». После окончания франшизы он решил участвовать только в тех проектах, которые признают критики на кинофестивалях. В некоторых фильмах («Переходный возраст», «Отголоски прошлого», «Космополис») артист начал появляться параллельно со съемками в сумеречной саге. И этот новый опыт целиком захватил его. После окончания «Сумерек» Роб оказался в австралийском независимом фильме «Ровер» и в работе Кроненберга «Звездная карта», в которой посмеялся над призрачными голливудскими стандартами успешной жизни. Пережив измену своей партнерши по «Сумеркам» Кристен Стюарт, Паттинсон покорил сердце неформальной певицы FKA twigs. Кристен Стюарт

27 лет

Роль: Белла Свон

Не успела первая часть «Сумерек» выйти в свет, как в прессе появились слухи о романе Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт. Звезды стали основными мишенями папарацци, которые следили за их ночными прогулками и встречами в барах. Но когда актеры все-таки раскрыли отношения, шумиха вокруг них ничуть не утихла: репортеры начали делать ставки на место и дату предстоящей свадьбы. Однако торжество так и не произошло. Летом 2012 года Кристен (видимо, позабыв, что каждый ее шаг попадает в прессу) оказалась в объятиях режиссера Руперта Сандерса, о чем на следующий день узнал весь мир. Роберт попытался простить Кристен, молившую об этом, но его доброты хватило всего на несколько месяцев. Весной 2013 года они разошлись окончательно и бесповоротно. Сейчас актеры не общаются. Роберт планирует свадьбу с певицей Талией Бернетт, известной как FKA twigs, а Кристен вообще переключилась на женщин и сейчас встречается с моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл. Тэйлор Лотнер

25 лет

Роль: оборотень Джейкоб Блэк

Тэйлор Лотнер со спортом дружил всегда. В детстве он профессионально занимался каратэ и даже продемонстрировал свои навыки боевых искусств в фильме Роберта Родригеса «Приключения Шаркбоя и Лавы». Поэтому тренироваться перед фильмом «Сумерки» для Лотнера не составило большого труда. Он с легкостью сумел набрать 13,5 килограммов мышечной массы. И если в первой части саги у его героя длинные волосы (актер носил парик) и толстый свитер, то уже во второй части оборотень появляется с короткой стрижкой и идеальным торсом. Правда, с момента окончания «Сумерек» Тэйлор растерял былую форму, да и с кино у актера не складывается. Эшли Грин

30 лет

Роль: вампир Элис Каллен

Первые поклонники у Эшли Грин появились еще до выхода первой части. Преданные фанаты книг посвятили актрисе бесчисленное количество сайтов, а особо упертые приезжали на съемки и часами стояли за оградой в надежде увидеть своего кумира хотя бы одним глазком. Но только на премьере «Сумерек» актриса вдруг осознала масштабы всеобщего помешательства: «Поклонники разбили вокруг кинотеатра палаточный лагерь, чтобы нас увидеть». Встречаясь с музыкантом Джо Джонасом, актриса не считала нужным скрывать отношения, и фотографии парочки не пропадали из хроник. Эшли по секрету всему свету рассказывала о своей большой любви. А потом пара распалась. И если переживать счастливые моменты всем миром было приятно, то читать в прессе слезливые истории, героиня которых ты сама, удовольствие сомнительное. И Эшли закрыла рот на замок. Год назад Эшли объявила о помолвке с Полом Хури, актером и музыкантом, который старше ее на 12 лет. Больше об отношениях артистов ничего не известно. Кэм Жиганде

35 лет

Роль: вампир Джеймс

Лучше всего на экране у Кэма Жиганде получается устраивать драки (причина кроется в его увлечении израильским боевым искусством Krav Maga). Он дважды получал премию MTV Movie Awards в номинации «Лучшая драка»: в 2008 году — за фильм «Никогда не сдавайся», в 2009 году — за «Сумерки» (знаменитая драка с Робертом Паттинсоном). Дебютом Кэма стала роль в четвертом сезоне популярного телесериала «C.S.I.: Место преступления», за ним последовали «Молодые и дерзкие» и «Джек и Бобби», а после съемок в сериале «Одинокие сердца» к Жиганде пришел настоящий успех. Кэм Жиганде — отец троих детей. Вместе с женой Доминик Гейсендорф он воспитывает восьмилетнюю дочь Эверли Рэй и четырехлетнего Реккера, а также малышку Арми, которой в ноябре исполнится 3 года. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...