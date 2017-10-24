Почти случившиеся крупные войны Рейтинг 9.6 История не терпит сослагательного наклонения. Вот только все мы люди, и иногда просто хочется пофантазировать на тему «что было бы, если бы…». Тем более что зачастую последствия этих «если бы…» весьма серьезные, а на кону оказываются миллионы человеческих жизней. Вот 10 случаев в мировой истории, когда несколько сторон стояли на пороге конфликта, но в последний момент счастливо его избежали. 1. Карибский кризис

Карибский кризис, безусловно, является самым известным в современной истории случаем, когда две сверхдержавы — США и СССР — стояли на пороге ядерной войны. Спровоцировали его действия США, которые разместили в Турции ракеты, способные донести ядерные боеголовки до западной части СССР. В ответ СССР разместил свои ракеты на Кубе, США ввели блокаду, были сбиты самолеты-разведчики, и пошло-поехало. В результате разразился кризис, который вполне мог бы закончиться вторжением США на Кубу и, возможно, ударом СССР по американцам. Спасли ситуацию усилия советских дипломатов в Вашингтоне и холодная голова тогдашнего президента США Джона Кеннеди, который не пошел на поводу у «ястребов» из Пентагона. 2. Франция едва не захватила Австралию

Далеко не все страны смирились с тем, что Великобритания использовала целый континент как одну огромную тюрьму. Американские исследователи недавно установили, что во Франции существовал план по захвату Сиднея. Он был составлен в 1802 году руководством французской экспедиции к берегам Австралии. «Лазутчики» полагали, что для захвата города будет достаточно лишь 1800 солдат и что стоит освободить заключенных, как они помогут разобраться с оставшимися британскими солдатами и подчинить окрестные поселения. План никогда не был осуществлен, и достоверно неизвестно почему. Историки полагают, что виной тому поражение в Трафальгарском сражении — потеряв значительную часть своего флота, Франция надолго утратила способность воевать вдали от родных берегов. 3. Пограничный конфликт на острове Даманский

В марте 1969 года СССР и КНР перевели спор за остров Даманский, расположенный на реке Уссури на границе между двумя государствами, из дипломатической плоскости в военную — сначала пограничники просто подрались, а 10 дней спустя произошло настоящее сражение, которое СССР выиграл только потому, что советские военные нарушили приказ не вмешиваться в конфликт погранзастав и открыли по китайцам огонь из реактивных систем залпового огня. Разразившийся кризис был довольно быстро урегулирован, и остров отошел Китаю. Этот конфликт до недавнего времени не считался чем-то более серьезным, чем простой пограничный инцидент. Однако в 2010 году газета Le Figaro опубликовала серию статей, в которых утверждалось, что в ответ на китайскую агрессию на острове СССР был готов нанести ядерный удар, а остановило его от этого только вмешательство американских дипломатов, которые пригрозили «ударом возмездия» по советским городам. 4. СССР почти захватил Израиль (дважды)

СССР всегда имел свои интересы на Ближнем Востоке, и проявлялось это по-разному, в том числе и в намерениях военного вторжения в… Израиль. Ряд историков утверждает, что во время «Шестидневной войны», которая прошла с 5 по 10 июня 1967 года, СССР готовил полномасштабное вторжение в Израиль с целью захвата или уничтожения его ядерных арсеналов. Более того, считается, что СССР был «дирижером» конфликта, надеясь, что Израиль не сможет воевать на два фронта. Планы спутала стремительная победа израильских войск — никто не верил в то, что война продлится всего несколько дней. Второй раз СССР угрожал начать вторжение в Израиль в 1973 году во время Войны Судного дня и даже вполне официально привел в повышенную боеготовность семь дивизий ВДВ. В США — главном союзнике Израиля — в ответ объявили тревогу в ядерных войсках, но Израиль не стал испытывать судьбу и остановил ставшее к тому моменту победоносным наступление на арабские позиции. 5. Фашодский кризис

Первая мировая война могла бы не начаться или началась бы гораздо раньше и с иной расстановкой сил, если бы Фашодский кризис не завершился победой дипломатов. Произошел он в 1898 году на фоне борьбы Франции и Великобритании за раздел Африки. Случилось все в маленьком городке Фашода (сегодня — Кодок в Южном Судане). Город был захвачен небольшим (120 солдат) отрядом майора Маршана, что вызвало возмущение Великобритании, которая считала верховья Нила своей вотчиной. За этим последовал ряд «танцев с бубнами» вокруг этой территории, итогом которых стало прибытие к городу англо-египетских войск. Однако до военного конфликта дело все же не дошло — Великобритания, которой война с Францией, по большому счету, не была нужна, попробовала взять соперника «на испуг» и заявила, что будет считать захват Фашоды casus belli (поводом для объявления войны), но даст французам шанс убраться из города. Франции в тот момент война нужна была еще меньше, и она подчинилась. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров