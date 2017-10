Фото убитого носорога стало победителем Wildlife Photographer of the Year 2017 Рейтинг 9.3 На церемонии конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017 ("Лучший фотограф дикой природы 2017"), проходившей в Музее естествознания в Лондоне, были объявлены лучшие фотографии дикой природы. В этом году было подано почти 50000 заявок из 92 стран. Перед вами победители фотоконкурса и самые запоминающиеся работы со всего мира. 1. "Памятник виду", Брент Стиртон, ЮАР, гран-при 2. "Арктическое сокровище", Сергей Горшков, Россия, финалист в категории "Портреты животных" 3. "Жаба с позицией", Джейми Кулебрас, Испания, финалист в категории "Портреты животных" 4. "Застрявшая", Эшли Скалли, США, победитель в категории "11-14 лет" 5. "Дети тропического леса", Чарли Гамильтон Джеймс, Великобритания, финалист в категории "Фотожурналистика" 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров