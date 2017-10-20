Самые стильные первые леди в истории Рейтинг 9.1 Мишель Обама, накинувшая при встрече с английской королевой шерстяной кардиган, творение демократичной моды, Карла Бруни, умеренно элегантная, истовая француженка, королева Иордании Рания, нашедшая баланс между традициями Востока и европейской деловитостью, – вот эталон стиля для любой женщины. Каким модельерам и дизайнерам первые леди обязаны умением сочетать изысканную шляпку и платье безупречного кроя? В преддверии международного женского дня, 8 Марта, приоткроем дверцы и заглянем в гардеробные шкафы икон стиля. 7 самых стильных первых леди в истории и их непревзойденное чувство стиля для вас! Первая леди – украшение любой страны и образ подражания для любой женщины. Мишель Обама

Если словосочетание «обласканный прессой» имеет право на существование, то оно должно всегда идти рядом с именем Мишель Обамы – выпускницы Принстона и Гарварда, адвоката, общественного деятеля, первой афроамериканки в Белом доме и просто женщины с отличным чувством стиля. По количеству внимания модной прессы Мишель Обаму можно сравнить только с Джеки Кеннеди. Но, в отличие от Кеннеди, которая больше всего доверяла модельеру Олегу Кассини, Обама куда более свободна в выборе дизайнеров. Поддерживая американские молодые бренды и демократичные марки вроде J. Crew, она то и дело «впускает» в свой гардероб европейских дизайнеров, а на встречу с королевой может прийти в шерстяном кардигане поверх платья. Обаму называют ответственной за головокружительный взлет карьеры дизайнера Джейсона Ву. Шутка ли – две инаугурации подряд и обложка Vogue в его платьях. Правда, от каждого появления первой леди в J. Crew все дизайнеры на Пятой авеню стучат зубами. Грейс Келли

Можно начать с того, что в честь княгини Монако названа одна из самых известных сумок дома Herm?s, а самое копируемое свадебное платье всех времен – это ее подвенечный наряд образца 1956 года. В Голливуде ее считали принцессой и до знакомства с Ренье: внешность сказочной красавицы костюмеры Мetro Goldwyn Mayer дополняли кукольными платьями в пол. На ранний стиль принцессы оказал влияние и ее жених – модельер Олег Кассини (тот самый). Наряды княгини можно включать в пособия для тех, кто ищет богатых и знаменитых: дорогие ткани, меха, простые силуэты, сумки, которые сейчас называют статусными. Считается, что большую сумку Herm?s Келли начала носить постоянно во время первой беременности – в попытке инстинктивно «защитить» и прикрыть растущий живот от папарацци. Спорным в стиле княгини считают только ее шляпы: для монаршей особы их находили слишком несерьезными. Джеки Кеннеди

Главная и самая известная из всех жен американских президентов, имя Жаклин Кеннеди появляется в каждом списке икон стиля. Самой молодой из всех первых леди США (в момент инаугурации мужа ей был всего 31 год), невероятную популярность Жаклин принесло развитие телевидения. Программы о жизни и быте Белого дома с ней в главной роли смотрели все домохозяйки страны. Ее копировали: в моду сразу вошли короткие прически, нитки жемчуга. Короче говоря, все, вплоть до высоты каблука первой леди. 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров