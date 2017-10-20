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Роскошная жизнь и страшная казнь ливийского диктатора Муаммара Каддафи

19.10.2017 11:01
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20 октября 2011 года был казнен Муаммар Каддафи, ливийский государственный и военный деятель, глава Ливийской джамахирии. Почти вся информация о загадочной фигуре полковника довольно противоречива. Его называют диктатором, но за 41 год правления в Ливии до своей смерти, Каддафи сделал для своей страны несколько удивительных вещей, а также неоднократно пытался объединить и укрепить экономику африканских стран. Охранницы-девственницы, активы в 32 миллиарда долларов в сочетании с жизнью аскета... О том, как жил и погиб Муаммар Каддафи - в нашем фоторепортаже.

Многие его биографы утверждают, что Муаммар бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль-Каддафи родился в 1940 году. По словам самого Каддафи он появился на свет 19 июня 1942 года в бедуинском шатре в 30 километрах южнее города Сирт.

Многие его биографы утверждают, что Муаммар бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль-Каддафи родился в 1940 году. По словам самого Каддафи он появился на свет 19 июня 1942 года в бедуинском шатре в 30 километрах южнее города Сирт.

В мире нет единого способа написания имени Каддафи на латинице. Существует больше тридцати транскрипций имени Каддафи. В частности - Gaddafi, Gathafi, Gathafi, Gadafy, Qaddafi и так далее.

В мире нет единого способа написания имени Каддафи на латинице. Существует больше тридцати транскрипций имени Каддафи. В частности - Gaddafi, Gathafi, Gathafi, Gadafy, Qaddafi и так далее.

Я вырос в чистом окружении, не зараженном инфекциями современной жизни. Я осознал условия, в которых жил мой народ, и перенес страдания, которые он испытывал под гнетом колониализма. Молодежь в нашем обществе уважала стариков, мы умели отличать добро от зла.

Я вырос в чистом окружении, не зараженном инфекциями современной жизни. Я осознал условия, в которых жил мой народ, и перенес страдания, которые он испытывал под гнетом колониализма. Молодежь в нашем обществе уважала стариков, мы умели отличать добро от зла.

По одному из предположений, отец Каддафи - выходец из племени аль-каддафа, который кочевал, пас верблюдов и коз, а мать с тремя старшими дочерьми занималась домашним хозяйством. По другим данным, Каддафи - сын корсиканского офицера ВВС "Свободной Франции" (FAFL) капитана Альберта Прециози, который в 1941 году потерпел крушение в ливийской пустыне, поскольку диктатор и французский военный невероятно похожи.

По одному из предположений, отец Каддафи - выходец из племени аль-каддафа, который кочевал, пас верблюдов и коз, а мать с тремя старшими дочерьми занималась домашним хозяйством. По другим данным, Каддафи - сын корсиканского офицера ВВС "Свободной Франции" (FAFL) капитана Альберта Прециози, который в 1941 году потерпел крушение в ливийской пустыне, поскольку диктатор и французский военный невероятно похожи.

Когда Муаммару исполнилось девять лет, родители отдали его в начальную школу. Он закончил ее через четыре года и поступил в среднюю, которая находилась в городе Себха. В школьные годы он полюбил книги о героях, жертвовавших собой во имя свободы. Кто знает, может быть, именно эти книги подтолкнули Каддафи к тому, что он еще в школе создал подпольную молодежную организацию.

Когда Муаммару исполнилось девять лет, родители отдали его в начальную школу. Он закончил ее через четыре года и поступил в среднюю, которая находилась в городе Себха. В школьные годы он полюбил книги о героях, жертвовавших собой во имя свободы. Кто знает, может быть, именно эти книги подтолкнули Каддафи к тому, что он еще в школе создал подпольную молодежную организацию.
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